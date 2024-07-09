Böyle skandal görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Türkiye’nin gündemine oturacak olay 2019 yılında başladı. İddiaya göre Taner Ay bir doktora aşık oldu. Ancak aşkına tam karşılık bulamadı. Bunun üzerine Ay sosyal medya üzerinden doktoru taciz etmeye başladı. Her yerden engellenmesi üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.





Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.





Söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.Yaşanan süreci sormak için aradığımız doktor, “Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz” dedi. Taner Ay ise Gerçek Gündem’e açıklamalar yaptı. Doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne süren Ay, zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü.“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.