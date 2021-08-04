Samanyolu Haber /Gündem / Bu da Fransızların yangın söndürmesi /04 Ağustos 2021 16:40

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Türkiye’deki yangınlara müdahale tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlar ve söndürme çalışmalarındaki aksaklıklar tartışma konusu oldu. Yangın söndürme için elinde uçaklar bulunan, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uçmasına izin verilmeyen Türk Hava Kurumu'nun (THK) son yangınlara havadan müdahalede bulunmak için özel şirketlerden 16 helikopter kiraladığı çıkınca tartışmalar alevlenmişti. Fransa'da orman yangınlarına müdahale eden uçaklar sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de bütün yangınlara sadece üç uçak ile müdahale edilmeye çalışılırken Fransa'daki uçakların bolluğu tepki çekti
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