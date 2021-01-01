Samanyolu Haber /Gündem / Bu defa baltayı taşa vurdu! /01 Ocak 2021 13:07

Bu defa baltayı taşa vurdu!

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, restoranlara ironi ile karışık mesaj vermeye kalkınca sosyal medyada linç edildi. Daha önce Milor'un "Melemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasında sosyal medyada on binlerce mesaj paylaşılmıştı.

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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle risk grubunda bulunduğu için yaklaşık bir yıldır restorana gidemediğini kaydetti.

Bu durumu “ironi” yaparak sosyal medyada paylaşan Milor, “Bu yıl yediğim en iyi yemeklerin hepsini ben ve eşim Linda Milor yaptı. Bu ayıp tüm restoran sektörüne yeter!” diye yazdı.

RESTORANLAR ZOR DURUMDA

Salgın sebebiyle zor günler geçiren restoran sahipleri başta olmak üzere bazı sosyal medya kullanıcıları Vedat Milor’a ağır sözlerle cevap verdi.

Ağır eleştiriler üzerine Vedat Milor, “Yani çıldırmamak elde değil. Şu tiviti bile ciddi sanmak için ne biliyim ya beni bugün takip etmeye başlamış olmaları lazım ya da... Bu ironi olmasa, yani gerçek olsa ve gerçekten restoranlardan iyi yemek yaptığımızı düşünsem zaten görgü ve anlayış gereği bunu yazmamak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Vedat Milor’un mesajına gelen cevaplar:





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