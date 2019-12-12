Bu nasıl kardeşlik?: Türkiye'ye...

Ankara, Avrupa’daki ortalama seviyenin iki katı fiyattan gaz aldığı Bakû’dan indirim istedi.





Rus gazından yüzde 12 ucuz olacağı açıklanan, ancak TANAP’taki yüksek taşıma ücretleri sebebiyle Türkiye'ye en pahalıya mâl olan Azeri gazı için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti indirim talebinde bulundu.







AVRUPA 165 DOLAR, TÜRKİYE 300 DOLAR ÖDÜYOR





Avrupa’da doğalgaz fiyatları 11 Aralık itibarıyla spot piyasada 1.000 metreküpte 165 dolar seviyesindeyken Azeri gazı taşıma ücretiyle 300 doları aşıyor.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Türkiye, TANAP’ta Eskişehir tesliminde 78 dolar, Trakya tesliminde 103 dolar gibi astronomik taşıma bedeli ödüyor.





Ocak-eylül döneminde Türkiye’nin Azeri gazı alımında yüzde 31,6’lık artış oldu ve Azeri gazının toplam içindeki payı yüzde 21’e yükseldi.



