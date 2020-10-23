Samanyolu Haber /Medya / Bu sayfa tıpkı Türkiye’de basın özgürlüğü gibi, yok! /23 Ekim 2020 12:26

Bu sayfa tıpkı Türkiye’de basın özgürlüğü gibi, yok!

Amerika'nın Sesi (VOA) başta olmak üzere önde gelen yayın kuruluşlarının sahibi Agency for Global Media'nın internet sitesinde çarpıcı bir ifadeye yer verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Agency for Global Media'nın resmi internet sitesinde ulaşılamayan sayfalarda, “Bu sayfa tıpkı Türkiye’de basın özgürlüğü gibi, yok!” ikazı yer aldı. 

Söz konusu ikaz, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türkiye'yi 3'üncü dünya ülkeleri ile aynı lige düşürdüğünün ispatı." diye yorumlandı.

TÜRKİYE; ERİTRE, AFGANİSTAN İLE AYNI LİGDE
 
Türkiye adına utanç verici ifadeleri ekran görüntüsü ile Twitter hesabında paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, “ABD’de resmi bir kurumun internet sitesinde Ulaşılamayan sayfalara, ‘bu sayfa tıpkı Türkiye’de basın özgürlüğü gibi,yok!’ Yazmışlar. Voa, radio free europe, al hurra bu kuruma bağlı."

Mengü, "Kimi kullanıcıların da dikkat çektiği gibi, tek belirtilen ülke Türkiye değil. Farklı denemelerde Eritre, Afganistan gibi ülkeler için aynı ifade kullanılıyor.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler teşkilatının Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı.
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