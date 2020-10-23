Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Agency for Global Media'nın resmi internet sitesinde ulaşılamayan sayfalarda, “Bu sayfa tıpkı Türkiye’de basın özgürlüğü gibi, yok!” ikazı yer aldı.

TÜRKİYE; ERİTRE, AFGANİSTAN İLE AYNI LİGDE

Türkiye adına utanç verici ifadeleri ekran görüntüsü ile Twitter hesabında paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, “ABD’de resmi bir kurumun internet sitesinde Ulaşılamayan sayfalara, ‘bu sayfa tıpkı Türkiye’de basın özgürlüğü gibi,yok!’ Yazmışlar. Voa, radio free europe, al hurra bu kuruma bağlı."





Mengü, "Kimi kullanıcıların da dikkat çektiği gibi, tek belirtilen ülke Türkiye değil. Farklı denemelerde Eritre, Afganistan gibi ülkeler için aynı ifade kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.



