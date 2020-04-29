Büyük depresyon kaçınılmaz!

Yatırımcıların dikkat kesildiği iktisatçıların başında gelen Profesör Nouriel Roubini, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının eşi görülmemiş bir krize yol açtığını kaydetti.





Dünya ekonomisinde 1929 Büyük Ekonomik Buhranı'na benzer büyük bir depresyonun kaçınılmaz hâle geldini ifade eden Roubini, The Guardian gazetesinde yayımlanan makalesinde Korona Krizi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.





Roubini, "Büyük Depresyon" diye tarif ettiği Korona Krizi'nde neler olacağını şöyle özetledi:





1) Koronavirüs’e karşı açılan dev destek paketleri zaten çok yüksek olan kamu borçlarını sürdürülemez bir noktaya çıkaracak. Özel sektör borçları da sürdürülemez bir noktada olduğu için kaçınılmaz biçimde temerrütlere ve iflaslara yol açacak.





Profesör Nouriel Roubini, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası siyasetten ekonomiye her alanda köklü değişiklikler olacağını, otoriterliğin güç kazanacağını söyledi.







2) Demografik saatli bomba: Salgın sağlık sistemine çok daha fazla kaynak ayrılmasını zorunlu kılıyor, fakat Batı ülkeleri yaşlı toplumlar; sosyal güvenlik sistemini ayakta tutacak genç çalışanların sayısı yetersiz. Bu durum borcu daha da artıracak.





3) Deflasyon: Salgın petrolde olduğu gibi emtialarda ve diğer ürünlerde sert fiyat düşüşlerine yol açacak. Sadece emtia fiyatları değil, yüksek işsizlik sebebiyle emeğin de fiyatı (yani maaşlar) düşecek.





ÜRETİM DOĞU'DAN BATI'YA KAYACAK





4) Stagflasyon: Küreselleşmenin geriye çevrilmesi ve korumacılıktaki artış, ekonomilerin yavaşlamasına yol açacak. Salgına karşı uygulanan negatif faiz politikası enflasyonu canlandıracak.





5) Otomasyon: Salgın sebebiyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara çözüm bulmak isteyen şirketler üretimlerini Batı’ya kaydıracak.





Ancak burada işçilik maliyeti yüksek olduğu için otomasyonu, yani robotlarla üretimi tercih edecekler. Bu eğilim popülizmi ve aşırı milliyetçiliği besleyecek.





6) Balkanizasyon: Koronavirüs salgını küreselleşmeyi tersine çevirirken korumacılık yükselecek. Sadece insanın değil, malların emeğin, teknolojinin ve verinin dolaşımı da sınırlandırılacak.





Dünya fragmante olacak. Bir zamanlar Balkan ülkelerinde olduğu gibi Batı’dan kopuk, anti-demokratik rejimler güç kazanacak.





POPÜLİST LİDERLER İŞSİZLİKTEN GÜÇ ALACAK





7) Demokrasi karşıtı dalga: Yukarıda anlatılan eğilimler özgürlükçü demokrasinin dünyada gözden düşmesine yol açacak. Popülist liderler artan işsizlik ve büyüyen eşitsizlikten güç alacak.





İşçiler ve orta sınıf, popülist söyleme daha fazla prim verecek.





8) Amerika ile Çin’in jeo-stratejik ayrılığı: Dünyanın iki süper gücü birbirlerinden uzaklaşacaklar, işbirliği imkânları azalacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın Koronavirüs salgını sebebiyle Çin’i suçlaması bunun ilk işareti.





9) Yeni soğuk savaş: Amerika, Çin’in yanı sıra İran, Rusya gibi ülkelerle de ilişkilerini sertleştirecek. Sanal savaşlar ile başlayan süreç konvansiyonel savaşlara kadar gidebilecek.





10) Çevresel yıkım: Koronavirüs salgınıyla birlikte iklim değişikliği ve insanlığın dünyaya verdiği zararların çevresel sonuçları daha da artacak.