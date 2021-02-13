Samanyolu Haber /Gündem / Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de /13 Şubat 2021 12:11

Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

SHABER3.COM

Yayınlanan karara göre, Türkiye’nin yurtdışındaki temsilciliklerine atanan büyükelçiler şöyle:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer,
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Daimi Temsilciliğine Kerem Alkin Büyük,
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ Daimi Temsilciliğine Elçi-Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Acarsoy,
Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliğine Hüseyin Müftüoğlu,
Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğine Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür Ünsay,
Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğine Serhat Aksen,
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine Kenan Yılmaz,
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine, Cihad Erginay,
Türkiye'nin Panama Büyükelçiliğine İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü Lebibe Gülhan Ulutekin,
Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğine Hamit Ersoy,
Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı İstem Cırcıroğlu,
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine Suriye Genel Müdür Yardımcısı Ali Barış Ulusoy,
Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğine Tercüme Dairesi Başkanı Vehbi Esgel Etensel,
Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğine Mustafa Pulat,
Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğine Esra Demir,
Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emre Zeki Karagöl,
Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğine Afet ve Acil Durum Başkanı Mehmet Güllüoğlu,
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine Refik Ali Onarer,
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Sadık Babür Girgin,
Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğine Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Emine Ece Ösbayoğlu Acarsoy,
Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçiliğine Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Aylin Taşhan,
Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Erdem Mutaf,
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Işıkçı,
Türkiye'nin Bratislava Büyüklçiliğine İkili Siyasi işler Genel Müdürü Yunus Demirer,
Türkiye'nin Manama Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esin Çakıl,
Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliğine Hüseyin Avni Aksoy,
Türkiye'nin Konakri Büyükelçilğine Volkan Türk Vural,
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Fahri Çakıralp,
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine Olgun Bekar atandı.

Merkeze alınan büyükelçiler

Öte yandan merkeze alınan büyükelçiler şöyle sıralandı:

"AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, DTÖ Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Türkiye'nin Asmara Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Faruk Bogöz, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Esen Altuğ, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Türkiye'nin Yaunde Büyükelçisi Ayşe Saraç, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Mehmet Suat Akgün, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Sonraki Haber >>

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:15