Çakıcı'nın yeğeninin 'infazının' arkasındaki çarpıcı 'Beşiktaş' detayı

BirGün'den Timur Soykan dikkat çeken iddiaları dile getirdiği birkaleme aldı. Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili çok sayıda iddia gündeme geliyor.Gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde “Bir gayrimenkul satışından 65 bin TL’lik alacak nedeniyle buluştular” demişti. Bu senaryoya inanılmayacak kadar küçük bir meblağ.Bir başka iddia ise şu: Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Kıbrıs merkezli bir yasa dışı bahis işine girdi. Alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldü.Ben size başka bir iddiadan bahsedeceğim.Bazen olay yerinde bütün ipuçları mevcuttur ve bütün aktörler oradadır. Bir film sahnesi gibi…O zaman olay gününe ve olay yerine dönelim.İstanbul Yeşilköy’deki Cundalı Balık Lokantası.12 Ocak 202218.00.Lokantanın ortağı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, misafirlerini karşılıyor. Masanın başköşesine Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman oturuyor. Eski BJK yöneticisi Serkan Yazıcıoğlu ve spor yorumcusu Fatih Doğan da masada.Fikret Orman zor günler yaşıyor. Beşiktaş’ın başkanı olduğu dönemde yolsuzluklarla suçlanıyor. Bir ay önce, 25 Aralık 2021 günü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ‘Fikret Orman paralar nerede’ sloganlarıyla başlamıştı. KPMG adlı bağımsız denetim şirketi 2009-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın hesaplarını incelemişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman’ın 7 yıllık dönemini kapsayan bu incelemede 102 milyon 200 bin Euro’luk ‘istisnai durum’ tespit edilmişti. Raporun detayı açıklanmazken Genel Kurul’da Fikret Orman BJK’den kesin ihracı talebiyle disipline sevk edildi. Kulübü 510 milyon TL bütçe aşımı yaparak borç batağına sokmakla suçlanıyor. Sahte belgeyle üye yapmak, genel kurul üyesini darp etmek gibi suçlamalar da var.Belki bizi cinayet nedenine götürecek en önemli şüphe burada başlıyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman’ın başkanlığı döneminde BJK’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi. Hatta Fikret Orman’ın sağ kolu. Yolsuzluk iddialarında Fikret Orman ile Mahmutyazıcıoğlu’nun adı defalarca gündeme geldi.Ajanspor’dan gazeteci Atilla Türker bu konuda çok sayıda habere imza attı.Atilla Türker’in haberinin konusu BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi’ndeki otoparkın kiralanmasıydı. Burası Beşiktaş’ın göbeğinde 162 bin 500 metrekarelik bir alan. İçinde devasa 4 gökdelen, marketler, çarşı, kongre merkezi var. BJK’ya ait kompleksteki otopark Fikret Orman’ın başkan olduğu 30 Mart 2017 tarihinde kiralandı. Kira sözleşmesi skandaldı. 2 bin 500 araçlık otopark sadece aylık 30 bin TL’ye Fulya Otopark İşletmeleri isimli şirkete 15 yıllığına kiralanmıştı. Bu otoparkın günlük cirosu 35-40 bin TL’ydi.Kiralayan şirket ihaleden sadece 17 gün önce kurulmuştu. İhaleyi alan şirketin sahibi Mehmet Sağın idi. Mehmet Sağın’ın CVS Global Dış Ticaret isimli şirketinde ortağı Celal Mahmutyazıcıoğlu idi. Yani; BJK Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi… Üstelik CVS’nin adresi olarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Kültür Hukuk Bürosu görünüyordu.Acaba cinayet günü masada bu iddialar konuşuldu mu?Ancak bitmedi. Yine Atilla Türker başka yolsuzluk iddialarını da belgeleriyle haber yaptı. 2016 yılında Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu Kültür Hukuk Bürosu, Beşiktaş Kulübü’ne toplam 2 milyon TL’lik iki makbuz kesmişti. İddiaların sonu gelmiyordu.2019’da iş insanı Atalay Demirbaş konuştu. Onun iddiasına göre; Fikret Orman yönetimi kulübe gayrimenkul almak istediklerini söylemişti. O da Kuzu Grup’un Ataköy sahilini duvar gibi örten Sea Pearl projesinden 5 milyon dolara gayrimenkul almalarına aracılık etti. 1 milyon 800 bin dolar komisyon istedi. Atalay Demirbaş bu satış görüşmeleri sırasında kendisinin devreden çıkarıldığını iddia etti ve şöyle konuştu: “Şafak Mahmutyazıcıoğlu 6 milyon 800 bin doların üstüne kişisel menfaatleri için 3 milyon 200 bin dolar daha ekledi. Beşiktaş Kulübü’nün toplam 10 milyon dolarlık sıralı çekini Özen Kuzu’ya verdi. Ben buna tanık oldum. Daha sonra komisyonumu kendileri almak için beni de devreden çıkardılar.”Fikret Orman ve hayatta olduğu dönem Şafak Mahmutyazıcıoğlu bu iddiaların tamamını yalanladı. Ancak suçlamalar bitmedi. Futbolcu transferlerinde, menajerlere ödemelerde, kamp ziyaretlerinde yolsuzluklar yapıldığı iddiaları devam etti.O akşam…Aynı masadaki Fikret Orman ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu milyonlarca dolarlık yolsuzluk iddialarının odağındaydı. Saat 20.00 sıralarında Fikret Orman, Cundalı Balık Lokantası’ndan ayrıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu masada Serkan Yazıcıoğlu ve diğer misafirleriyle oturuyordu.Kapıdan üç kişi girdi. İkisi Drej Ali’nin yeğeni Ali Yasak ve Kadir Yasak’tı. Masada tartışma çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun “Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim” diye bağırdığı duyuldu. Şoförü Murat Bilmez yanlarına gelince Ali ve Kadir Yasak silahlarını çekti. Önce şoförü bacağından vurdular, sonra Mahmutyazıcıoğlu’nun bacaklarına defalarca ateş ettiler.Yeraltı dünyasının ünlü ismi ‘Drej Ali’ olaydan sonra kardeşiyle 20 yıldır konuşmadığını, yeğenlerini 4 yıldır görmediğini savundu.Özetle…Şafak Mahmutyazıcıoğlu milyonlarca doların konuşulduğu ve merkezinde futbolun olduğu iddiaların odağındaki bir isimdi. İlk ifadelerdeki 65 bin TL’lik alacak iddiaları acaba büyük resmi gölgelemek için mi dile getirdiler?13 milyon dolarlık bir alacak nedeniyle Mahmutyazıcıoğlu’nun bir mafya grubu tarafından tehdit edildiğine dair iddialar da kulaktan kulağa yayılıyor.