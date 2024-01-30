Can Atalay için baskın gündem: Vekilliği düşürülüyor!

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar AKP Grubu tarafından TBMM Genel Kurulu’nda okunması için gündeme alındı. Kararın okunmasının tamamlanması halinde Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmüş olacak. CHP ve TİP milletvekilleri meclisteki baskın gündeme engel olmak için yasal haklarını kullanıyor. Kararın okunması halinde milletvekilliğinin düşürüleceği belirtiliyor. CHP grubu süreci uzatmak için kapalı oturum istedi.







BASKIN GÜNDEM

Sabah saatlerinde Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için bugün kararın okunacağı söyleniyordu. Böylece Atalay'ın vekilliği düşürülmüş olacaktı.





Tepkilerin büyümesi üzerine kararın bugün okunmayacağı bildirildi.





Ancak, saat 16.00'da AKP grubu ve Meclis'i yöneten Bozdağ, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın okunmasını gündeme getirdi. Meclis'te büyük tartışma çıktı. Bekir Bozdağ başkanlığındaki Meclis'te milletvekilleri protestoya başladı. Dilekçenin kayıtlara geçmesi için kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturuma geçilen Meclis'te koridorlar kapatıldı.





TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kararın okunmasını istemedi. Kararın okunması Kurtulmuş'un yurt dışı seyahatine denk gelen bu hafta seçildi.





Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının kapalı oturumda okutulması için öneri okutuldu. CHP'nin kapalı oturum talebi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, kapalı oturumda yer alma yetkisine sahip olmayan kişilerin TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmasını istedi.







ATALAY'IN AVUKATI KONUŞTU



Can Atalay'ın Avukatı Akçay Taşcı konuya ilişkin HALK TV canlı yayınına bağlanarak açıklama yaptı. Taşçı, " Meclis'te çıkacak karara karşı Anayasa Mahkemesine başvuracağız. AYM aksi karar çıkmasını beklemiyoruz." dedi.





NEDEN KAPALI OTURUM YAPILDI?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kapalı oturum talebinin nedenini açıkladı.





Başarır, kapalı oturumun sebebini şu ifadelerle açıkladı:





"Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ilişkin tezkere okunacağı için tüm hakları kapalı oturumda oylamaya sunacağı, oy veren vermeyenler bu darbeye karşı belli olacak. Daha sonra açık oturuma geçilecek, tekrar bunu okumak isteyecek, usul tartışması açacağız. Gerekli tüm tepkiyi vereceğiz. Bu tüm usül ve hakları can için kullanmak için yapılan adım.

Canlı kapalı oturumla bugün tarihe geçecek, konuşmalar tarihe geçecek. Günün birinde Türkiye'de nasıl darbe yapılacağı görülecek. Tüm haklarımızı kullandık."





MECLİS KARIŞTI

Meclis'te Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin okunan karar için aleyhte ve lehte konumalar yapılıyor.





AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Anayasanın 153. maddesine göre yürütülmekte olan bir dava hakkında burada görüşme mi yapacağız? 154. maddesine göre adli merciler huzurunda görülen dava, kesin hüküm noktasında Yargıtay'ın bağlayıcı hükümleri vardır. Biz anayasanın içeriğine göre, kesin hükmü verilen kararı okuyoruz. Biz yargılamada bulunmuyoruz."





CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Burada bir milletvekilinin seçildiği ve görev yapması gereken Meclis'te olmamasını konuşmuyoruz. Yüksek yargı arasında çıkan tartışmayı konuşuyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu kararı enden okumadı. TBMM'nin onurunu korumak için...





Bu bir devlet krizi biz bunu konuşuyoruz"





NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu 21 Aralık'ta Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Bu karara İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal karşı oy kullandı. AYM, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan "bireysel başvuru hakkı”nın ihlal edildiğine ise oy birliğiyle karar verdi.