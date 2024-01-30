Samanyolu Haber /Gündem / YSK 'oy pusulasında hile' başvurusu için karar verdi /30 Ocak 2024 16:53

YSK 'oy pusulasında hile' başvurusu için karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin seçim pusulası kurasında şaibe olduğuna ilişkin itirazını reddetti. Buna göre AKP pusulada ilk sırada yer alacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ
YSK, CHP'nin itirazını karara bağladı. Buna göre, CHP'nin itirazı reddedildi. Böylece AKP, oy pusulasında birinci sırada yer alacak.

AKP 1. SIRA, CHP, 18. SIRA
Kuraya göre; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada çıkmıştı.

Kuradaki oy pusulasında partiler şöyle sıralanmıştı:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi (BBP)

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi (YRP)

9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)

15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti (DP)

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi
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