YSK 'oy pusulasında hile' başvurusu için karar verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu.







İTİRAZ REDDEDİLDİ

YSK, CHP'nin itirazını karara bağladı. Buna göre, CHP'nin itirazı reddedildi. Böylece AKP, oy pusulasında birinci sırada yer alacak.





AKP 1. SIRA, CHP, 18. SIRA

Kuraya göre; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada çıkmıştı.





Kuradaki oy pusulasında partiler şöyle sıralanmıştı:





1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)





2- İYİ Parti





3- Sol Parti





4- Büyük Birlik Partisi (BBP)





5- Memleket Partisi





6- Anavatan Partisi





7- Demokratik Sol Parti (DSP)





8- Yeniden Refah Partisi (YRP)





9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)





10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)





11- Anadolu Birliği Partisi





12- Zafer Partisi





13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)





14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)





15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)





16- Gelecek Partisi





17- Yeni Türkiye Partisi





18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)





19- Emek Partisi





20- HÜDA-PAR





21- Hak ve Özgürlükler Partisi





22- Ocak Partisi





23- Adalet Birlik Partisi





24- Demokrat Parti (DP)





25- Güç Birliği Partisi





26- Millet Partisi





27- Milli Yol Partisi





28- Adalet Partisi





29- Genç Parti





30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi





31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)





32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)





33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)







34- Saadet Partisi





35- Vatan Partisi