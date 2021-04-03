Samanyolu Haber /Gündem / Can kaybında 32 bin sınırı da aşıldı /03 Nisan 2021 19:30

Can kaybında 32 bin sınırı da aşıldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Nisan 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 44 bin 758 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre bugün 186 kişi de salgından yaşamını yitirdi. Resmi rakamlara göre toplamda can kaybı ise 32 bin 78 oldu.

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Sağlık Bakanlığı Covid-19'da güncel rakamları açıkladı. 3 Nisan gününe ilişkin paylaşılan resmi koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 249 bin 126 yeni testten 44 bin 756'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 1483, iyileşen sayısı 23 bin 214 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 186 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi.
 
Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889, toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, iyileşen toplam hasta sayısı ise 3 milyon 82 bin 676'ya ulaştı. Ağır hasta sayısı ise 2231 olarak tespit edildi.


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