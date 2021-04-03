Can kaybında 32 bin sınırı da aşıldı

Sağlık Bakanlığı Covid-19'da güncel rakamları açıkladı. 3 Nisan gününe ilişkin paylaşılan resmi koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 249 bin 126 yeni testten 44 bin 756'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 1483, iyileşen sayısı 23 bin 214 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 186 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi.





Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889, toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, iyileşen toplam hasta sayısı ise 3 milyon 82 bin 676'ya ulaştı. Ağır hasta sayısı ise 2231 olarak tespit edildi.









