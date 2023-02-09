Samanyolu Haber /Gündem / Can pazarında skandal iddia: "'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar!" /09 Şubat 2023 23:20

Can pazarında skandal iddia: "'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar!"

Deprem alanından canlı bağlantı yapan Habertürk ekibi, çok tepki çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Can pazarında skandal iddia: "'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar!"

Şu ana kadar binlerce insanın can verdiği, çok daha fazlasının da enkaz altında olduğu Kahramanmaraş merkezli depremiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 

Depremle ilgili canlı bağlantı yapan Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, bir grup arama kurtarma ekibinin, göçük altında kurtarılmayı bekleyen depremzedeler üzerinden şov yaptığını ileri sürdü. "Çok yerden duydum" diyerek iddiayı anlatan Ersoy "Üzülerek paylaşıyorum, çok yerden duydum. Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz, tam çocuğa ulaşacağız pat başka bir ekip gelip 'sizin işiniz bitti, çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar" ifadelerini kullandı. 
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Can pazarında skandal iddia: "'Çekilin biz çıkaracağız' deyip kameraları çağırıyorlar!"

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