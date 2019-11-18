Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım" derken, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılan Çavuşoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.





"Orayı terk eden 200 bin insanın 100 bini döndü"





Barış Pınarı Harekatı konusunda temsilcilerin 511 bilgilendirme yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Gürültü niye koptu, neden bize karşı oldular. YPG'ye karşı hareket başlatmıştık, o zaman da aferin de çünkü büyük oyunu bozduk, terör devleti kurmak istiyorlardı, oyunu bozduk. İnsanlar evine dönebilmelidir. YPG ideolojik temizlik yapmıştır aynı zamanda. Kendi ideolojisini benimsemeyen Kürtleri sınır dışı etti. 350 bin Kürt neden dönemedi? YPG kontrol ediyor orayı. Madem Kürtlerin temsilcisi, daha biz girer girmez orayı terk eden 200 bin insanın 100 bini döndü. İlk günlerde 50 bin döndü. İnsanları evine döndürmek demografik mühendislik değil ki. Kürtler lehine demografik mühendislik mi yapılıyor evlerine dönünce. Gönüllü bir şekilde evlerine dönmeleri lazım" diye konuştu.





"Netice alamazsak gereğini yapacağız"





Suriye'de güvenli bölge oluşturma çabalarına ilişkin de Çavuşoğlu, "Biz güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump 20 mil teklif etti, çalışmaya başladık, süreçte ABD sözünü tutmadı. YPG desteğini devam ettirdi, silah vs. Neticeye varamayacağımızı anlayınca harekatı başlattık. Tekrar teklifleri oldu, oturduk konuştuk, metin üzerinde anlaştık. Sonra gittik Soçi'de, başta Sedat Bey, Türk diplomasisinin gücünü gördük. Bizim hazırladığımız metinler üzerinden ortak açıklama yapıldı. Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. Gereğini yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım, biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" dedi.





Bakan Çavuşoğlu 'rüşvet aldığı' iddialarına yönelik soruya ise şöyle cevap verdi:





"Hakkımdaki iddialarla ilgili yasal süreci başlatacağız. Uzaktan yakından gerçekle ilgisi olmayan, ortaya çıkması için yasal süreci başlatacağız. Bunun mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. Allah'a şükür insanız, siyasetçiyiz, hepimizin eksikleri vardır ama AK Parti kurucu olarak politikalarımız eleştirilebilir ama hesabını veremeyeceğimiz, etik olmayan, yasal olmayan bir şeyde adımız geçmemiştir. Bundan sonra yasal süreci işleteceğiz."





"Bağdadi'nin nerede saklandığını yakaladığımız kişi söyledi"





Bağdadi'ye ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Bağdadi yakınlarıyla ilgili sanırım yanlış bilgi var, tuttuğumuz yakınları da var. İthavi vardı, yakın adamlarından biri, yakaladık Irak'a verdik. Bağdadi'nin nerede saklandığını, yakalandığı yeri o gösterdi. Bir eşi, kaç eşi var bilmiyorum, o kadar yakın değilim" cevabını verdi.