Cem Uzan'dan çok konuşulacak Erdoğan iddiası

Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, yeni Anayasa açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uzan, ''Mevcut anayasaya göre bir kişi sadece 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz” ifadelerini kullandı.



Zanka TV’de yayımlanan Ferit Atay’ın sunduğu Sorgulu Yorum programına bu hafta, Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan konuk oldu. Uzan, yeni Anayasa açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Uzan, ''Gayet basit. Reform falan bunların hepsini kaldırın atın kenara. Yeni anayasa bir nedenden dolayı konuşuluyor; mevcut anayasaya göre bir kişi sadece 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz. Anayasa değişikliği olmadan ben aday olabilirim diyor mu bugün Sayın Cumhurbaşkanı? Diyemez, çünkü anayasa net. Tek tur, ikinci tur konularına girmiyorum ben daha orada da bazı manipülasyonlar yapılacak ama onlar alt başlıklar. Aslında halktan, milletten gizlenen tek bir amaç var; o da Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor. Bakın Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki, ‘2023 senesinde Cumhur İttifakı’nın adayı bizim için Recep Tayyip Erdoğan’dır’. Sayın Bahçeli anayasayı bilmeden mi konuşuyor? Hayır. Sayın Bahçeli anayasayı çok iyi biliyor, o maddenin de ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Anayasa kaç defa değiştirildi? Siz bile hatırlamıyorsunuzdur, ben de hatırlamıyorum baya bir değişti. En son 2017’de değiştirildi. Sayın Erdoğan, 2017’de değiştirilen anayasayı sen yazdın. Senin kurmayların yazdı. Sen de çıktın bu anayasayı pazarladın, milleti ikna ettin anayasa yürürlüğe girdi. Şimdi niye değiştiriyoruz tekrardan? Bu imar planı değil ki, bir ülkenin anayasasından bahsediyorsunuz. Türkiye’de artık Sayın Erdoğan’ın vesayetinin hakimiyeti var. Uluslararası devlet hukukunda meşruiyet, meşru olma terminolojisi var. Bu çerçeveden baktığınızda, zırt pırt kendisi için anayasa değiştiren başka devlet başkanları da gelmiştir dünyada ama bunların hepsi, uluslararası platformlarda hem kendileri hem de devletleri meşruiyetlerini kaybetmişlerdir'' ifadelerini kullandı.





CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI





Türkiye soyuldu” diyen Cem Uzan, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir yönetim olmadığını da belirtti. 2023’ün Türkiye’nin yeniden doğuşu olacağını çünkü bu zihniyetten kurtulacağını söyleyen Uzan, “Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz sorusuna” da “Önümdeki siyasi engeller kalkarsa cumhurbaşkanı adayı olurum” cevabını verdi.





''18 SENEMİ ÇALDI''





Uzan tüm yaşananları ve ülkenin durumunu düşününce Erdoğan’a öfke duyuyor mu? Bu soruya Uzan’dan gelen cevap ise şöyle oldu:





“18 senemi çaldı. Para pul, mal mülk her şey hayatta var olabilir yarın yok olabilir. Zaman, zaman geri getiremeyeceğiniz yegane şeydir. Cevap vermeden önce dilimi ısırmak istiyorum ama şöyle söyleyeyim, ben de bir insanım. Her insan gibi sevgilerim de vardır, diğer duygularım da vardır. Bütün bunların ötesinde iş devlet konusuysa, duygular dışarıda vestiyerde bırakılır. Bırakılmak mecburiyetindedir. Bunu Türkiye tarihinde en güzel uygulayanların başında Atatürk geliyor.”





''SOKAĞA ÇIKSA SURATINA TÜKÜRECEK MİLLET''





Uzan, ''Kürt sorununu niye çözemediniz hala? Niye hala şehit veriyoruz? Yeter ya. Türkiye’de topluma bakıyorsunuz; kimse adalete inanmıyor, kimse inanmıyor, kimse geleceğe güvenle bakamıyor. Ne biçim hırstır bu 20 senedir yönetiyorsunuz bu ülkeyi? Nedir bu Cumhuriyet düşmanlığınız? Bunu millet farkında. Ben bunu hissediyorum, ben bunu buradan hissediyorsam sokakta dolaşan daha fazla hissediyordur. Onun için damat çıkamıyor ortaya, çünkü sokağa çıksa suratına tükürecek millet. Her ailenin 80 bin lirası bunu unutmayın. Ben bunu tüm Türkiye’ye ezberleteceğim. Çünkü doğru, çünkü gerçek. Olandan 80 bin lira azaldı, olmayanın sırtına 80 bin lira borç bindi her haneden'' ifadelerini kullandı.