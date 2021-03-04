Samanyolu Haber /Gündem / Cemal Kaşıkçı davasında ilginç gelişme Mahkeme, ABD istihbarat raporunu kabul etmedi /04 Mart 2021 14:18

Cemal Kaşıkçı davasında ilginç gelişme Mahkeme, ABD istihbarat raporunu kabul etmedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükleri iddiasıyla 26 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı duruşmaya İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD istihbarat raporunun dosyaya eklenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükleri iddiasıyla 26 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı duruşmaya İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Amerikan İstihbarat raporunun dosyaya getirilmesi ve dosyada bahsi geçen farklı isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep etti. DHA'nın haberine göre mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

Raporda neler var?

ABD'li yetkililerin Reuters ajansına yaptığı açıklamaya göre raporda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Kaşıkçı cinayetine onay verdiği" ve "muhtemelen cinayeti emrettiği" belirtiliyor.

Yetkililer, rapordaki bilgilerin esas olarak ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) dayandırıldığını söyledi.

Kaşıkçı'nın yazılarının yayımlandığı Amerikan Washington Post gazetesi ise CIA'in değerlendirmesinin, Veliaht Prens'in kardeşi olan ve cinayet işlenirken Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olan Prens Halid Bin Selman'ın yaptığı bir telefon görüşmesine dayandığını yazmıştı.

Neler yaşandı?

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi ise tüm aramalara rağmen henüz bulunamadı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, 2019'daki bir açıklamasında "Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin sorumluluğunda olduğunu" kabul etmiş ancak cinayetten haberi olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Suudi yetkililer, cinayeti işleyenlerin, bunu yönetimden habersiz yapan ve görevini kötüye kullanan kişiler olduklarını öne sürmüştü.
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