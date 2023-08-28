Cevheri Güven: Türkiye’nin kanı, Ortadoğu ülkelerine satılıyor!

EĞİTİM HAKKI NASIL GASP EDİLİYOR?

9 Eylül Üniversitesi’nin rektörü Nükhet Hotar bu işin önemli isimlerinden. Bir işadamı geliyor, çocuğunu Galatasaray Hukuk’ta okutmak istediğini söylüyor. Çocuğu yurt dışında içi boşaltılan bir liseye kayıt ettiriliyor. Ardından da Galatasaray Hukuk’a ya da Boğaziçi’nde istediği bölüme alınıyor. Yeter ki paranız olsun. Hacettepe Tıp, 200 bin dolar mesela! Rakamlar sürekli değişiyor. Yıllık 100 milyon Euroluk rant var.





Cevheri Güven, aynı videosunda sahte evraklarla Türkiye’nin en nadide üniversitelerine nasıl kayıt yaptırıldığını da anlatıyor. Gasp edilen yurt dışındaki Türk okullarının içinin boşaltılarak öğrenci kaydı yapıldığını, ‘yabancı öğrenci’ statüsü kazandırılan AKP’li zenginlerin çocuklarının daha sonra ‘yabancı öğrenci’ kontenjanından Boğaziçi, Hacettepe gibi ülkenin en iyi üniversitelerine kayıt ettirildiğini söylüyor. Buna göre tıp, dişçilik, mühendislik gibi bölümlerin fiyatları 200 ila 300 bin dolar arasında değişiyor. Yılda 5 bin çocuğun bu şekilde Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştiriliyor. O bölümde okuması gereken gerçekten zeki ve çalışkan çocuklar ise çok daha alt tercihlerine yerleşmek zorunda kalıyor.Cevheri Güven, şunları söylüyor:İnsan kanından üretilen ilaçlar Türkiye’de de kullanılıyor. Türkiye de bu ilaçları ithal ediyor. 11 firma tarafından ihtal ediliyordu. Bu 11 firmanın önü Tayyip Erdoğan’a aşık olduğunu söyleyen Ethem Sancak tarafından kesilmeye başlandı. Ethem Sancak ilaç sektöründe de etkin bir isim.Ethem Sancak bu kandan üretilen ilaç sektörünün karlı olduğunu keşfettikten sonra bu 11 firmanın önünü kesti. Tekel haline geldi. Bununla birlikte bazı bilgiler de elde etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi; kandan üretilen ilaç işinde çok ciddi para var. Sadece Türkiye’de satılan ilaç miktarı 300 milyon Euro düzeyinde.Ortadoğu’nun da bu kandan üretilen ilaçlara çok ihtiyacı var. Elinizde de büyük bir kan deposu var; Kızılay! Ethem Sancak, Kızılay’a gözünü dikiyor. Milyar Euroluk bir pazar. Ethem Sancak tam buradaki milyar Euroluk pastayı yiyecekken Ali İhsan Aslan ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan’a çok daha yakın bir isim. Bu kandan ilaç üretme ve Ortadoğu’ya pazarlanması işini paket olarak kendine çekti.İtalyan bir şirketle birlikte İhsan Aslan grubu bir ortaklık kuruyorlar. Kuruluş resepsiyonuna şirketlerin yanı sıra Kızılay’daki yetkililer de katılıyor. Zira Kızılay da işin parçası. İhsan Aslan, buradaki konuşmasında, bu yatırımın 1 milyar Euroluk olduğunu anlatıyor. Kim üretecek; İtalyan firma… Medyada da bunu çok güzel pazarladılar. Bu şekilde Ethem Sancak’ın işini alıp, bu ortaklığı kurdular.Kızılay’a bedava verdiğiniz kanlar üzerinden birileri milyar Eurolar kazanıyor. Türkiye’nin buradan ne kazancı var? Bunlar hiç umurlarında değil. Bütün o üretim işini İtalyanlara bırakıyor, sadece oradan kazanacakları paraya bakıyorlar.Satılan sadece kanımız mı?Bugün Türkiye’deki en zeki çocukların eğitim hakları ellerinden alınıyor. Üniversitelerde yabancı öğrenci kontenjanı var. Bu normalde ülkeler açısından faydalıdır. Fakat bu kontenjan son yıllarda Türkiye’nin iyi üniversitelerinde bu kontenjan genişletiliyor.Ancak yabancı değil; yabancı statüsü kazandırılmış öğrenciler için yapılıyor. Türkiye’deki yerli insanların çocukları alınıp önce yurt dışındaki bazı okullara kayıt ettirilmiş gibi gösteriliyor. Ve bunlara liseyi dışarıda okuduğu için yabancı öğrenci statüsü kazandırılıyor. Ondan sonra Türkiye’de istedikleri bölümlere kaydettiriyorlar. Tabi parasına göre!Bu işi Türkiye’de yöneten bir çete var. Türkiye’de bu sistem 35 ülkede uygulanıyor. İşin içinde rektörler, akademisyenler vs. var. Rant inanlmaz büyük. Bölüme göre fiyatlar değişiyor. 100-200 bin dolarlardan bahsediyoruz. Bunları yurt dışında ise Maarif Vakfı’nın gasp ettiği liselerde eğitim görmüş gibi gösteriyorlar. Bu liselerin içleri boşaltıldı. O gasp edilen liseleri artık bu iş için kullanıyorlar.