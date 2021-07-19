Cezaevinde karantina intiharı: Gardiyanlar kazan kaldırdı

ADALET BAKANI’NA TEPKİ

İş arkadaşlarının ölümüne isyan eden birçok gardiyan çalışma şartlarının değiştirilmesi için sosyal medyadan Adalet Bakanlığına ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e tepki gösterdi. Bir an önce izolasyon uygulamasına son verilmesini talep eden gardiyanlar, Gezeyiş’in intiharının tüm infaz koruma memurlarını derinden yaraladığını söyledi.





Türkiye’yi Mart 2020’de etkilemeye başlayan koronavirüs salgınının üzerinden 17 ay geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevi personelleri ‘izolasyon’ adı altında yatılı olarak cezaevinde kalıyor. 17 aydır süren izolasyon kapsamında, insan hakları ihlal edilerek çalıştırılan memurların psikolojisinin bozulduğu, kurum müdürlerinin mobingine uğradığı ve çoğunda bu nedenle anksiyete bozukluğu ortaya çıktığı iddia edildi.





17 MAHPUS KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ Öte yandan bugüne kadar cezaevlerinde koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahpus hayatını kaybetti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamaya göre 9, İnsan Hakları Derneği’nin araştırmasına göre ise 17 insan gerekeli tedbirler alınmadığı ya da sağlık hizmetlerine geç ulaşıldığı için hayatını kaybetti. Bazı mahpusların koronavirüsü gardiyanlardan, bazıları hastaneye gidiş gelişlerde, bazılarının da cezaevine yeni giren tutuklulardan kaptığı öğrenildi.



