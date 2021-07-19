Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde karantina intiharı: Gardiyanlar kazan kaldırdı /19 Temmuz 2021 14:11

Cezaevinde karantina intiharı: Gardiyanlar kazan kaldırdı

Antalya T Tipi Cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru Yasin Gezeyiş intihar etti. Kovid-19 izolasyonu nedeniyle cezaevinde kalan Gezeyiş’in psikolojisinin bozulduğu iddia edildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinde yatılı olarak nöbet tutan infaz koruma memuru Yasin Gezeyiş 16 Temmuz’da kendini ranzaya asarak intihar etti. Antalya T Tipi Kapalı Cezaevinde görev yapan Gezeyiş’in çalışma koşullarına dayanamadığı için intihar ettiği öğrenildi. İddialar arasında Gezeyiş’in kız arkadaşının evlenmesine üzüldüğü de bulunuyor.


ADALET BAKANI’NA TEPKİ
İş arkadaşlarının ölümüne isyan eden birçok gardiyan çalışma şartlarının değiştirilmesi için sosyal medyadan Adalet Bakanlığına ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e tepki gösterdi. Bir an önce izolasyon uygulamasına son verilmesini talep eden gardiyanlar, Gezeyiş’in intiharının tüm infaz koruma memurlarını derinden yaraladığını söyledi.

Türkiye’yi Mart 2020’de etkilemeye başlayan koronavirüs salgınının üzerinden 17 ay geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevi personelleri ‘izolasyon’ adı altında yatılı olarak cezaevinde kalıyor. 17 aydır süren izolasyon kapsamında, insan hakları ihlal edilerek çalıştırılan memurların psikolojisinin bozulduğu, kurum müdürlerinin mobingine uğradığı ve çoğunda bu nedenle anksiyete bozukluğu ortaya çıktığı iddia edildi. 

17 MAHPUS KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
Öte yandan bugüne kadar cezaevlerinde koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahpus hayatını kaybetti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamaya göre 9, İnsan Hakları Derneği’nin araştırmasına göre ise 17 insan gerekeli tedbirler alınmadığı ya da sağlık hizmetlerine geç ulaşıldığı için hayatını kaybetti. Bazı mahpusların koronavirüsü gardiyanlardan, bazıları hastaneye gidiş gelişlerde, bazılarının da cezaevine yeni giren tutuklulardan kaptığı öğrenildi.

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