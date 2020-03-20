Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevindeki gazeteciler bir an önce tahliye edilmeli /20 Mart 2020 15:54

Cezaevindeki gazeteciler bir an önce tahliye edilmeli

Gazeteci tutuklanmalarına tepki gösteren gazetecilerin oluşturduğu “Haberin Var Mı?” inisiyatifinden koronavirüsü açıklaması: Cezaevindeki gazeteciler bir an önce tahliye edilmeli.

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Gazeteci tutuklanmalarına tepki gösteren, halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin oluşturduğu “Haberin Var Mı?” inisiyatifi cezaevindeki gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesini istedi. 

Sosyal medyada bir video hazırlayan Haberin Var Mı? “#TutukluGazetecilereÖzgürlük” dedi. 

Yayınlanan video “Korona günlerinde adaletsizlik” diyerek başladı ve şöyle devam etti: “Bazı gazeteciler yıllardır baskılara rağmen gerçekleri yazdı. Tehdit edildiler. Gözaltına alındılar. Gerçeği savundukları için. Tutuklandılar. Şimdi onlar demir kapının ardından korona tehdidine karşı korumasız. Salgın hapishaneye ulaştığında tehdit çok büyük olacak. Temizlik malzemeleri sınırlı, koşullar sağlıksız. Tecrit artık daha acımasız. Görüş yok. Telefon hakkı kısıtlı. Endişe de büyük, hasret de. Gazetecileri serbest bırakın.”

Sosyal medyada yayınlanan videoya çok sayıda gazeteci de destek verdi. 





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#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

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