Cezaevindeki Kuytul’un eşiyle telefonla konuşması da yasaklandı

Ağrı Patnos Cezaevi yönetimi, tutuklu bulunan Furkan vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’a yönelik ilginç bir “kısıtlama” kararı ile gündeme geldi.







Ağır müebbet hapis cezası alanlara dahi uygulanmayan telefon ve görüş yasaklarıyla boğuşan Kuytul’a, iki haftada bir verilen 10 dakikalık telefon görüşmesi hakkı da elinden alındı. Gerekçe ise Kuytul’un telefon görüşmelerinde eşiyle konuşurken sadece kendisinin konuşması, eşinin sadece görüşmenin başında ve sonunda konuşması.





Daha önce ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde kendisinin uzun süre konuşup eşinin konuşmaya yalnızca başta ve sonda katıldığı öne sürülerek, ailesiyle görüşmesi 1 ay süreyle yasaklandı.





KUYTUL SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ: DEVLET 17-25’TEN SONRA KARAR ALDI

Konuya ilişkin Alparslan Kuytul’un Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle:







“Bilindiği üzere devlet içindeki İslam düşmanı derin komite son 9 yıldır bize yapmadığını bırakmadı. Açık bir şekilde görülüyor ki 17-25 Aralık 2013’ten sonra devlet bir karar aldı. Bunların başında “Türkiye’deki tüm İslami faaliyetlerin bir kısmını bitirme bir kısmını da geriletme” kararı bulunmaktadır. 15 Temmuz’dan sonra da kendilerince aldıkları tedbirleri en üst düzeye çıkardılar ve baskıyı daha da çok artırdılar.





İslam düşmanı derin komite 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’u kullanarak hem kendi diktatörlüklerini kurmak hem de İslami hizmetleri 70’li yıllara hatta mümkünse 30’lu 40’lı yıllara döndürmek için en az 10 yıllık hatta 20 yıllık plan yaptılar. 2014’ten beri yapılan baskı, aşamaları belirlenmiş olan bu planlamanın bir gereği olarak yapılmaktadır. Bu plana göre sadece devleti ve hükümeti destekleyenlerin faaliyetleri az tırpanlanacak, desteklemeyen ama sessiz kalan cemaatlerin faaliyetleri orta derecede tırpanlanacak, sistemi ve hükümeti eleştirenlerin faaliyetleri ise bitirilmeye çalışılacaktır.”





‘TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ SINIFINA SOKMAYA ÇALIŞTILAR’

“Bizi en son kategoride görüp 9 yıldır bitirmeye çalışıyorlar, sürekli müdahaleler yapıyorlar, yüzlerce mahkemeler açıyorlar, kötü tanıtma çalışmaları yapıyorlar, yüzlerce arkadaşımıza muhbirlik teklifleri edip olmayınca tehditler yapıyorlar, terör örgütü sınıfına sokmaya çalışıp olmayınca suç örgütü gibi göstermeye çalışıyorlar. 2018’den bu yana beni siyaseten zindana attıkları yetmezmiş gibi Bolu F tipinde de Patnos L tipinde de her türlü baskıyı kurup susturmaya ve sindirmeye çalışıyorlar. Zindan yetmez gibi ailemden 1000 kilometre uzağa sürgün ediyorlar, 10 aydır tecritte tutuyorlar, sohbet, spor gibi haklarımı vermiyorlar, haftada 60 dakika olan görüntülü telefon hakkımı vermiyor 2 haftada bir 10 dakika görüntüsüz telefon hakkı veriyorlar.”







‘EŞİYLE MONOLOG TARZINDA KONUŞUYOR’ CEZASI

“Halbuki ağır müebbetler dahi haftada 10 dakika görüşebiliyor. Bana ağır müebbetten daha ağır muamele yapılıyor. Şimdi de ‘Eşiyle monolog tarzında konuşuyor, kendi taraftarlarına hitap edecek tarzda konuşuyor’ diyerek 15 günde bir olan telefon hakkımı da elimden aldılar. Benim 10 aydır konuşma tarzım aynıydı. Daha evvel de 3 defa bundan dolayı disiplin soruşturması açmışlar ve sonra bunda bir suçun olmadığına ve ceza verilemeyeceğine karar vermişlerdi. Şimdi ise aynı konuşma tarzından dolayı ceza verdiler. Neden?”







‘ÇÜNKÜ YAPTIĞIM KONUŞMA TÜRKİYE’DEKİ ADALETSİZLİKLERLE İLGİLİYDİ’

“Çünkü yaptığım konuşma Türkiye’deki adaletsizlikler ve haksızlıklarla ilgiliydi. Seçime yakın bu konuların gündeme gelmesini istemedikleri açıkça ortadadır. Ceza verdikleri yönetmelik maddesi ise tam bir faciadır. Ceza verilen madde şudur: ‘Kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşmek.’







Görüldüğü üzere bu madde cezaevinden telefon görüşmesi yapanların telekonferans yoluyla görüşmeye hakkı olmayan kimselerle görüşme yapması ile ilgilidir. Bense görüşme hakkım olan eşimle görüşüyor ve telekonferans da yapmıyorum. Yaptığım telefon konuşmasında hiçbir şey bulamayınca alakasız bir maddeden ceza vererek kendilerini rezil ediyor ve günahlarına günah ekliyorlar.”