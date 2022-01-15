Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den kurultay kararı /15 Ocak 2022 18:10

CHP’den kurultay kararı

CHP, 37'nci Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştirmişti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, temmuzda yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay'ın 1 yıl ertelenmesi kararlaştırıldı.

CHP Parti Meclisi, genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oluşturdu. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi. Kurultayın 2023 yılı Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.
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