CHP'de devir- teslim: Kılıçdaroğlu bıraktı, Özel resmen başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bugün görevi Özgür Özel'e teslim etti.









ÖZEL'İ KAPIDA KARŞILADI

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen tören öncesi, Kılıçdaroğlu Özel'i kapıda karşıladı.









TÖREN BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

İki isim basına kapalı bir şekilde basına kapalı bir şekilde devir teslim töreni düzenledi.









Törenin ardından Özel, Kılıçdaroğlu'nu genel merkezden uğurladı.





'ÖNEMLİ ÖĞÜTLERİ OLDU'

Özel, Kılıçdaroğlu’nu Genel Merkez’den uğurladıktan sonra; "Genel Başkan’ımızla bir saat süren bir görüşme yaptık. Bir CHP Genel Başkanı'nın bilmesi gerekenleri, görevi devreden Genel Başkan sıfatıyla bana aktardı, önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapmak konusunda mutabık kaldık" dedi.





Özel, daha sonra şunları söyledi:





“Genel Başkanımızla bir saat süren bir görüşme yaptık. Bir CHP Genel Başkanı'nın bilmesi gerekenleri, görevi devreden Genel Başkan sıfatıyla bana aktardı, önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapmak konusunda mutabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ve kendi yapacağı katkıları ifade etti.”













MAZBATASINI ALDI

Özel, devir teslim töreni öncesi bugün saat 16.00'da TBMM'deki makam odasında mazbatasını aldı.





Özel, burada yaptığı açıklamada, "Odamda önceki genel başkanlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, rahmetli Deniz Baykal'ın fotoğrafları hep oldu. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafı odamızda hep olacak. Bu oda İsmet İnönü'nün odası. Bu odada bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 8 yıldır CHP Grup Başkanvekili olarak partimi Meclis'te temsil ettim. Bugün duvarda resimleri bulunan ki sayın Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in belirli dönemler genel başkanlıkları var. Onları da minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.















ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Ayrıca Özel, devir teslim töreni öncesinde eşi Didem Özel ile birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sabah saatlerinde evinde ziyaret etti.





Görüşme sonrası konuşan Özel, "Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum" dedi.













İLK ZİYARET DEPREM BÖLGESİNE

Özgür Özel'in genel başkan olarak ilk yurt içi ziyaretini perşembe günü deprem bölgesi Hatay'a yapması bekleniyor.





Özel, Hatay'ın ardından "ikinci memleketim" dediği Osmaniye'yi ziyaret edecek.













İLK PM TOPLANTISI 11 KASIM'DA

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) oluşturacak.





Özel, ilk il başkanları toplantısını ise 18-19 Kasım'da yapması bekleniyor.