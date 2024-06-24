CHP'li Karatepe'den, Bakan Şimşek ile görüşmesine ilişkin kritik açıklama

Karatepe ve Şimşek görüşmesi 4 saat 15 dakika sürdü.





Karatepe, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir yerde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettik. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik" ifadelerini kullandı.





Ayrıca Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşmesinde "Asgari ücretin artırılacağına ilişkin bir izlenim edinmediğini" ifade etti.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile saat 10.00’da bakanlıkta bir araya geldi.Görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karatepe, Şimşek'e 4 talepte bulunduklarını ancak hiçbir konuda anlaşma sağlanamadığını aktardı.Vergide adalet konusuna dikkat çektiklerini bahseden Karatepe, "Vergide adaletin sağlanması, insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesini de paylaştık. Bugün Türkiye'de vergide adaletin olmadığını ifade ettik. Sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk" dedi.TÜİK verileri için önerilerde bulunduklarını kaydeden Karatepe, "TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar" dedi."Yurt dışı harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık" diyen Karatepe, "Tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamadıklarını sanıyorum" ifadelerini kullandı.