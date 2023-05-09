Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı /09 Mayıs 2023 00:00

CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı

İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunulduğu öğrenildi. CHP Buca İlçe Örgütü tarafından asılan afişlere Savcı Sayan ve beraberindeki kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" dedi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmir'de CHP Buca İlçe Örgütü tarafından Çamlıkule Mahallesi'nde seçim afişlerinin asıldığı kıraathaneye saldırı düzenlendi.

SAVCI SAYAN İDDİASI

Saldırı sonrası kıraathanenin önünde açıklama yapan CHP İzmir Mileltvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, "Buca Çamlıkule’de 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye Savcı Sayan ve beraberindeki yaklaşık 30 kişilik bir grupla saldırı gerçekleştirildi. Sükunet!! Elleriyle taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

SAVCI SAYAN: BİZE SALDIRDILAR

Savcı Sayan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Sayan, "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.
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