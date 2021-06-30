Cihan Ekşioğlu magazin dergisine her şeyi anlatmış

Sedat Peker’in videosunda işaret ettiği Paramount Hotel’in ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin Victoria Uras, Cihan Ekşioğlu’nun otele tankla girdiğini ve daha sonra Sezgin Baran Korkmaz’ın otele sahip olduğunu iddia etmişti.





2017’nin Haziran ayında magazin dergisi Klass’a kapak olan Ekba Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu’nun verdiği röportajda; MİT’e yazılım sattıklarını, bu yazılımın Twitter ve Whatsapp görüşmelerine ulaşabildiğini açıkladığı ortaya çıktı.







Biz şu anda savunma sanayisiyle ilgili silahlı, silahsız, insansız hava aracı üretiyoruz. (…) Bunun dışında sosyal medya çözümleme ve takip işleri var bizde. Biz takip etmiyoruz bunları, çözümleyen sistemleri istihbarat servislerine satıyoruz. Örneğin Twitter'daki hareketliliği takip edebiliyorsunuz, hangi noktadan çıktığını, çağrıların nereden geldiğini kimin kiminle neler yaptığını çözümleyebiliyoruz.





İSTİHBARAT SERVİSLERİNE SATIYORUZ





– Bunun içinde sosyal medya ve Whatsapp yazışmaları da var. Bunlar çözümlenebiliyor. Biz bu işleri yapmıyoruz bunları devletin istihbarat teşkilatı yapıyor. Biz bu takibin yapılabilmesi için birtakım yazılım ve sistem geliştiriyoruz. Dubai'de bizimle çalışan 100'e yakın Hintli ve Pakistanlı mühendis var. Bu konuda onlar çok iyidir. Uydu takip sistemleri, sosyal medya takip sistemleri üzerine çeşitli yazılımlar var. Biz bunları istihbarat servislerine satıyoruz. Onlar bunların üstüne kendi teknik alt yapılarını birleştirip halkın can ve mal güvenliği için terörist grupları takip ediyoruz.





SUÇ İŞLEYEN İNSANIN TEDİRGİN OLMASI LAZIM





– Normal vatandaşlarımızda bile dinleniyor muyum, takip ediliyor muyum gibi bir algı var. Suç işleyen insanın tedirgin olması lazım. Devlet vatandaşın özel yazışmasıyla uğraşmaz. Eğer bir terörist isen devlete karşı faaliyetin varsa, kamu düzenine karşı bir faaliyetin varsa o zaman incelenirsiniz. Zaten o zaman gizli haberleşme yöntemlerini benimsediğin için devlet de o yüzden takip eder. Devlet durup dururken vatandaşın Whatsapp'ında ne yazıyor diye onu takip etmez ki. Ailevi ya da özel yatak odası ilişkilerini takip etmez. Ama vatandaşta böyle bir psikoloji var.