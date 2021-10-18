Samanyolu Haber /Dünya / Çin, füze denemesi iddialarını reddetti /18 Ekim 2021 22:15

Çin, füze denemesi iddialarını reddetti

Çin hafta sonu Financial Times gazetesinde yayımlanan hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddialara yalanlama getirdi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında hipersonik füze denemesi yaptığına dair soruya yanıt verdi.

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Sözcü Cao, denemesi yapılanın "hipersonik füze" değil yeniden kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu açıkladı.Dünyada pek çok şirketin benzer denemeler yaptığına dikkati çeken Cao, "Çin uzayın insanlığın yararı doğrultusunda barışçı kullanımı için diğer ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir" şeklinde konuştu.

Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti.Haberde füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.
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