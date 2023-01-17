Samanyolu Haber /Dünya / Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez azaldı /17 Ocak 2023 13:08

Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez azaldı

Çin nüfusu 1961'den beri ilk kez geriledi. Ülkenin ulusal istatistik kurumunun verilerine göre Çin nüfusu 2022 sonunda 1 milyar 411 milyon 175 bin olarak belirlendi. Diğer yandan ülkede doğum oranı da 1949'dan beri en düşük seviyede.

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Çin'in nüfusu 62 yıl sonra ilk kez azaldı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün açıkladığı verilere göre ülke nüfusu 2022'de 850 bin düşerek 1 milyar 411 milyon 800 bine indi.

Çin'de 2022'de 1000 kişi başına düşen doğum sayısı 6,77'de kalarak, 1961'den bu yana en düşük düzeye geriledi. Bu sayı geçen yıl 7,52'ydi.

Doğum kontrol politikaları nedeniyle zaten yıllardır düşen doğum oranı da bu yıl en düşük seviyeye ulaştı.

Sert şekilde uygulanan tek çocuk politikasından vazgeçtikten yedi yıl sonra, Çin'de yetkililerin ifade ettiği şekilde "negatif nüfus büyümesi" dönemine girildi.

2021'de 1000 kişi başına doğum oranı ABD'de 11,06, İngiltere'de 10,08'di.

Yakında dünyanın en kalabalık ülkesi olacak Hindistan'da ise bu oran 2021'de 16,42 oldu.

Çin'de daha önce açıklanan verileri, bir demografi krizinin yaklaştığına işaret ediyordu.

İş gücüne katılabilecek nüfus azalırken sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler yükünün iyice artacağı öngörülüyordu.

2021'deki nüfus sayımında da Çin'de nüfus artışının on yıllardır gördüğü en yavaş seviyeye indiği görüldü. Japonya ve Güney Kora gibi diğer Asya ülkelerinde de nüfus azalıyor ve yaşlanıyor.

2023'te de Çin'in ölüm oranının pandemi öncesi oranlara göre yüksek olması bekleniyor. Geçen ay "Sıfır Covid" politikasından vazgeçen ülkede vaka sayıları hızla artmıştı.

Çin'de nüfus eğilimleri, son derece tartışmalı olan ve 1979'da uygulamaya konan tek çocuk politikasıyla bir hayli değişti ve doğum oranları giderek azaldı.

Buna göre tek çocuk politikasını ihlal eden aileler ceza aldı, bazıları işlerini kaybetti. Erkek çocuğa kız çocuktan çok daha fazla önem verilen bir kültürde, bebeğin kız olduğunun anlaşılmasından sonra zorla yaptırılan kürtajlar da 1980'lerde cinsiyet dağılımının erkekler lehine büyük oranda değişmesine yol açtı.

2016'da evli çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin verildi
2016'da bu politika yumuşatıldı ve evli çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin verildi.

Son yıllarda Çin hükümeti çocuk bakımı için vergi kesintileri, anne bakım merkezleri gibi uygulamaları devreye sokarak düşen doğum oranlarını dengelemeye çalıştı. Ancak bu durum hızla düşen oranları değiştirmedi.

Ekim 2022'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, doğum oranlarının yeniden artmasının hükümetin önceliği olduğunu duyurdu ve "hükümetin yaşlanan nüfusa karşı daha aktif bir strateji uygulayacağını" söyledi.

Ancak doğum yapan kadınların iş gücüne katılımının düşmesi, hem ekonomik ihtiyaç em de kariyer yapma niyetindeki kadınları çocuk doğurma fikrinden uzaklaştırıyor. Bu sebeple uzmanlar, ülkede doğum oranının artması için cinsiyet eşitliğinin de sağlanması gerektiğini söylüyor.
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