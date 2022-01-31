Çocuğun ağzından ‘‘Hain’’ sözü siyaseti karıştırdı

Kürsüye çıktığında babasının 10 yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen küçük çocuğun istismar edilmemesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında partilileri uyardı.









Geçtiğimiz hafta meydana gelen kar yağışı sırasında Birleşik Krallığı’nın Ankara Büyükelçisi ile yemek yediğine ilişkin ispat olarak ortaya çıkarılan MOBESE görüntülerinin paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Trabzon kökenli bir siyasetçi olarak duruma tepki gösterdi.









VOA'dan Hilmi Hacaloğlu'nungöre, Hafta sonunu Doğu Karadeniz’de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon İl Danışma Meclisi’nde partililere toplu açılış töreni ve Akçaabat’ta da halka hitap etti.Açılış töreninde kurdele kesim seremonisi öncesinde sahneye çıkan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cumhurbaşkanı’na takdim edilen 10 yaşında bir çocuğun, Erdoğan’ın elinden mikrofonu alarak ‘‘Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük’’ demesi sonrası sahnedekilerin gülümsemesi iktidar partisine yönelik tepkilere neden oldu.İlerleyen saatlerde Kocaeli Muhacir Evi’nin açılışı için bulunduğu İzmit’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, “Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Benim bütün çabam, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, ‘Paylaşımlarınızı süratle silin’ dedim. O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişide” dedi.İmamoğlu, ‘‘Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş ‘hain’ ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum’’ ifadelerini kullandı.AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise muhalefetin ‘‘spontane gelişen’’ bir olayı istismar ettiğini iddia etti.Dağ, ‘‘Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu farkeden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor. Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları ‘planlı ve stratejik” şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun ‘plansız ve öğretilmeden’ sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir. Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır’’ dedi.Dağ'ın açıklamalarına rağmen sosyal medyada uzun süre tepkiler dinmedi.