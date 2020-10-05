Çocuklar ve gençler Covid-19’un ‘süper taşıyıcıları’ mı?

Çocuklar ve gençlerin corona virüsü salgınından yetişkinlere oranla daha az etkilendiği biliniyor. Science Dergisinin Ekim ayı sayısında yayımlanan bir çalışma ise, çocukların ve gençlerin corona virüsünün (Covid-19) önde gelen ‘süper taşıyıcılarından’ biri olduklarını ve aileleri için risk oluşturabileceklerini oldukları için ailelerindeki riskli gruplara bulaştırabileceklerini bildirdi.







Virüsün yüzlerce kişiye yayılmasını sağlayan ‘süper taşıyıcılar’ ile ilgili önemli sonuçlar ortaya çıkaran çalışma, Hindistan’da, ABD ve Hindistan’dan araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmada yarım milyondan fazla insan incelendi. Çalışma sırasında sadece düşük bir süper taşıyıcı yüzdesinin corona virüsünün yayılmasına yol açtığı ortaya çıktı ve bunların çoğunun çocuklar ve gençler olduğu kaydedildi.





YARIM MİLYON İNSAN TAKİP EDİLDİ





Söz konusu çalışmada, Princeton Çevre Enstitüsü, Johns Hopkins Üniversitesi ve ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, Hindistan’ın güneydoğusundaki Tamil Nadu ve Andra Pradeş eyaletlerinde halk sağlığı yetkilileriyle birlikte çalıştı. Şarkul Avsat’ın haberine göre çalışmada, corona virüsünün yayılım durumu ve 84 bin 965'i virüse maruz kalan 575 bin kişi arasındaki ölüm oranı takip edildi.





Princeton Çevre Enstitüsü’nde kıdemli araştırma akademisyeni olan Ramanan Laxminarayan, Enstitü'nün web sitesinde yayınlanan bir raporda, söz konusu çalışmanın corona virüsünün bulaştığı sadece küçük bir yüzdenin diğer insanlara büyük oranda virüsü bulaştırdığını tespit ettiği için ‘süper taşıyıcılar’ tarafından oynanan rolü ortaya koyan ilk büyük çalışma olduğunu belirtti.





Araştırmacılar, enfekte bireylerin yüzde 71’inin onlarla temasta olanların hiçbirine virüsü taşımadığını, enfekte bireylerin sadece yüzde 8’inin yeni vakaların yüzde 60’ından sorumlu olduğunu buldu.





Araştırmacılar, yaşına bakılmaksızın, corona virüsü bulaşmış kişinin virüsü yakın bir kişiye bulaştırma ihtimalinin toplumda yüzde 2,6’dan ailede yüzde 9’a kadar değiştiğini, vakaların üçte birini çocuk ve gençlerin oluşturduğunu ve özellikle virüsün diğer kişilere bulaşmasının temelinin çocuklar ve gençler olduğunu tespit etti.





ÇOCUKLAR SALGINDA SON DERECE ETKİLİ





Laxminarayan açıklamasında, “Çocuklar son derece etkili ileticilerdir. Bu, önceki çalışmalarda güçlü bir şekilde ispatlanmamış olan bir durumdu. Bildirilen vakaların ve ölümlerin daha genç yetişkinlerin temaslarında daha yoğun olduğunu bulduk. Bu oran, yüksek gelirli ülkelerde elde ettiğimiz çalışmalarda beklediğimiz oranlardan çok daha yüksekti” ifadelerini kullandı.









ABD'de yapılan bir araştırma, pandeminin başlamasıyla okulları kapatma kararlarının okuldaki çocukların süper taşıyıcılar olmalarını engellediğini gösterdi. ABD merkezli uluslararası tıp dergisi JAMA tarafından 30 Haziran’da yayınlanan bu çalışma, kapatma kararının 26 günlük bir dönemde 1 milyondan fazla vakayı engellemiş olabileceğine dikkat çekti.





“VİRAL YÜKÜ YÜKSEK ÇOCUKLAR YAYILMANIN NEDENİ OLABİLİR”





ABD Northwestern Üniversitesi’ne bağlı Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar, Covid-19 bulaşmış çocuklarda ve yetişkinlerde viral RNA düzeylerini inceledikten sonra bu sonuca ulaştılar. Çalışmada, 5 yaşın altındaki çocukların orta derecede semptomları olmasına rağmen, daha büyük çocuklara (ergenlere) ve yetişkinlere kıyasla geniz akıntılarında daha yüksek miktarda viral RNA’ya sahip olduğu tespit edildi.





Araştırmacılar bu çalışmadan şu sonuca vardılar: “Viral yükü yüksek olan küçük çocuklar, nüfusun genelinde corona virüsünün önemli ölçüde yayılma nedenleri olabilir.”





Bu çalışmanın dezavantajı ise, bazı ülkelerin okulları yeniden açtığı, bazı ülkelerin ise tekrar açmaya hazırlandığı bir dönemde üzerinde araştırma yapılan kişilerin sayısının az olması olarak değerlendirildi.





Kahire’nin kuzeydoğusundaki Zagazig Üniversitesi'nde yaygın hastalıklar profesörü Muhammed Semir ise, “Bu çalışmanın sonuçları şüpheli çocukları arkadaşlarına veya ailelerine bulaştırmalarını engelleyip izole etmek için okulların sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemini doğruluyor. Okulların tamamen kapatılması konusu gündemde olmalı ve birkaç corona virüsü vakası söz konusu olsa bile ciddi ve dikkatli bir şekilde incelenmeli” dedi.