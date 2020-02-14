Çocukları bekleyen tehlike!

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, video oyunlarının çocuklardan büyüklere, aile bütçesinden ülke ekonomisine pek çok risk ihtiva ettiğini söyledi.





Video oyunların çocuklara katkısının olmadığı dile getiren Ay, “Bunların adına her ne kadar oyun dense de bunlar asla oyun değil. Bizim bildiğimiz oyun, çocukların deneyimleyerek öğrendiği, sınırlarını kendisinin çizdiği, kurallarını kendisinin koyduğu, doğal öğrenme ortamı oluşturan faydalı bir eylemdir. Bu hem çocuğu mutlu eder hem de onlarla iletişim kurmak adına önemli bir faaliyettir. Ancak bilgisayarda, tablette, telefonda ya da türevlerinde oynanan video oyunlar tüm bu olumlu etkileri barındırmaz. Aksine sunulan sanal ortamda, başkalarınca çizilmiş sınırlarda gerçekleştirdiği bir eylemdir ve bunun faydalı olduğu söylenemez. Aileler oyuna gelmesinler.” şeklinde konuştu.







BU OYUNLARA HARCANAN PARA 5 MİLYARI AŞIYOR





Oyunlara dair istatistiklerde paylaşan Bilal Ay, “2018 yılında bilgisayar oyunlarına kayıtlı kişi sayısı 30 milyonu buldu. Yine aynı yıl bu oyunlara harcanan rakam 5 milyar lirayı aşıyor! Hem aile bütçesine hem ülke ekonomisine zararı var. Belki ifade etmek zor, ama çok uzun süreli bilgisayar oyunu oynamak ölümle dahi sonuçlanabiliyor. İsim vermek istemiyorum çocuklarımızı intihara sürükleyen sözde oyunlar var. Sanal ortamda edinilen arkadaşlıklar çocukları yanlış ortamlara sürükleyebiliyor. Bu ortamlarda uyuşturucu dahi pazarlanabiliyor.” dedi.





OKUL BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR





Bu oyunların aksine zararları da olduğunu ifade eden Bilal Ay, “Bu oyunlar ülkemizde denetimsizce oynanıyor. Hangi oyunun içerisinde hangi zararlı içerik var bu işin bir kısmı. Ancak en masum görünen oyunlarda dahi tehlikeli yönler var. Öncelikle bu oyunların bağımlılık yapma riski mevcut. Ayrıca gerek öğretmenlerle gerekse velilerle yaptığımız görüşmelerden ortaya çocukların denetimsizce oyun oynadığı hatta bir kısmının geceyi video oyunlarını oynayarak geçirip okulda uykusuz kaldığı bilgisini edindik. Bu da çocuğun akademik başarısını düşürüyor. Sosyal iletişim becerilerine darbe vuruyor. Aile ve arkadaşlık ilişkilerini zayıflatıyor. Sağlık problemleri ortaya çıkartabiliyor.” ifadelerini kullandı.





DEVLET İNİSİYATİF ALMALI





Video oyunlarının giderek toplumsal bir problem halini aldığını da ifade eden Bilal Ay, “Sadece ailelerin aldığı tedbirler her zaman başarılı olmayabilir. Bu konuda yetkililer de denetleyici adımlar atmalı. Bu oyunların zararlarını sıfırlamak için gerekli adımlar atılmalı. Birçok ülkede bu yönde adımlar atıldı. Örneğin gece 22:00 ila sabah 09:00 saatleri arasında bu oyunların oynanmasının, en azından çevrimiçi olarak, yasaklanması sorunun ciddi bir bölümünün çözümünü sağlayacaktır.” diye konuştu.