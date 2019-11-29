Çok ağır sözler...

SAMANYOLUHABER- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Paris'te, "Suriye operasyonunu oldubittiye getiren Türkiye NATO'dan dayanışma bekleyemez." ifadelerini kullanmıştı.







Macron'un bu sözlerine cevap veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi?" dedi.







KENDİ ADINA İNŞA EDİLEN KÜLLİYENİN TEMELİNİ ATTI





Bugün İstanbul Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Erdoğan, Türkiye ile alakalı hazım sorunu yaşayanlar olduğunu iddia etti.





AKP lideri Erdoğan mevkidaşı olan bir ismi tahkir eden ifadeler kullanmaktan imtina etmedi.





"Daha NATO liderler zirvesine gitmeden birileri bir şeyler konuşmaya başladı." diyen Erdoğan, "Hiç risk almayan bazı ülkeler Türkiye’nin egemenliğini korumasına tahammül edemiyor." dedi.





MACRON İÇİN "BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ" DEDİ





Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını "hastalıklı" diye niteledi.





Erdoğan, "Ne diyor? NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır." ifadelerini kullandı.





Macron'un NATO'ya karşı mükellefiyetini yerine getirmediğini iddia eden Erdoğan, "Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmeye gereken neticelerini yerine getir. NATO'ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin. Hava atmaya gelince hava atıyorsun. Sen önce NATO'nun parasını öde. Acemiliğini gider." şeklinde konuştu.