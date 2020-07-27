COVID-19 koku duyusunu nasıl engelliyor?

Yapılan çalışmalar, ateş ve öksürük gibi bilinen diğer belirtilere kıyasla bu belirtinin, hastalığı daha iyi haber verdiğini öne sürüyor. Fakat COVID-19’lu hastalarda görülen koku kaybının ardındaki mekanizmalar, şimdiye kadar pek anlaşılamamıştı.





Şimdiyse Harvard Tıp Fakültesi’ndeki sinirbilimcilerin önderliğinde toplanan uluslararası bir araştırma takımı, koku hücrelerinin SARS-CoV-2 (COVID-19’a sebep olan virüs) enfeksiyonuna karşı en savunmasız hücre tipleri olduğunu belirlemiş.









Fakat koku duyusunu tespit eden ve beyne ileten duyusal sinirler, savunmasız hücre tipleri arasında yer almıyor.





Bulguları dün Science Advances bülteninde sunan araştırma takımı, koku duyusu sinirlerinde ACE2 alıcı proteinini kodlayan genlerin ifade edilmediğini bulmuş. SARS-CoV-2, bu proteini kullanarak insan hücrelerine giriş yapıyor. ACE2 proteini, koku duyusu sinirlerine metabolik ve yapısal destek sağlayan hücrelerin yanısıra; belli kök hücre ve kan damarı hücresi popülasyonlarında ifade ediliyor.





Bulgular, COVID-19 hastalarında görülen koku kaybından sinirsel olmayan hücre tiplerinin sorumlu olabileceğini öne sürüyor ve hastalığın ilerleyişinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.