Samanyolu Haber /Sağlık / "Covid-19'dan daha şiddetlisine hazır olalım" /29 Aralık 2020 13:15

"Covid-19'dan daha şiddetlisine hazır olalım"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Gelecekte Covid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız." dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın gelecekte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği ikazında bulundu.

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO'nun İsviçre'nin Cenevre şehrindeki merkezinde video-konferans yöntemiyle 2020'nin son basın toplantısını düzenledi.

COVID-19 SALGINININ ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ

Ghebreyesus, geçen yıl bu hafta WHO'nun Vuhan'da yayınlanan bir bülten aracılığıyla şehirde "sebebi bilinmeyen zatürre" vak'alarını öğrenmesinden bu yana bir yıl geçtiğini söyledi.

Covid-19 salgınında örgütün politikalarını savunan Ghebreyesus, "Küresel dayanışma oluşturmak için dünyanın dört bir yanından binlerce muhteşem bilim insanıyla çalıştık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen iyi, bazen zorlayıcı, bazen tam anlamıyla şaşırtıcı, fakat hepsi faydalı." dedi.

Ghebreyesus, "Hiçbirimiz bir salgını kendi başımıza bitiremeyiz. Bu salgını birlikte bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında soruları cevaplayan WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Covid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirtti. 

"BU BİR UYARI ALARMI, DAHA ŞİDDETLİSİNE HAZIRLANMALIYIZ"

Ryan, "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor." ifadelerini kullandı.

Covid-19 vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız." uyarısında bulundu.
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