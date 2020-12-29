16 milyarder Korona'dan öldü

Ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılında hayatını kaybeden milyarderler listesini yayımladı. Listede, 2020 yılının ağustos ayında hayatını kaybeden 2,6 milyar dolar değerindeki servetiyle medya patronu Sumner Redstone ilk sırada bulunuyor.





97 yaşında hayatını kaybeden Redstone’un CBC televizyonu ve MTV müzik kanalının sahibiydi.





Listenin ikinci sırasında ise, Güney Koreli işadamı Lee Kun-hee yer aldı.





17,3 milyar dolarlık servetiyle 78 yaşında ekim ayında hayatını kaybeden Kun-hee, 1987 yılından itibaren ailesinin sahibi olduğu Samsung’u yönetiyordu.





Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli milyarder Joseph Safra’nın 23,2 milyar dolarlık serveti bulunuyordu.





Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Safra, Brezilya’da en büyük 8’inci ve İsviçre’de J. Safra Sarasin bankasının sahibiydi.





Tarım devi Cargill’i dünya çapında büyüten Whitney MacMillan, mart ayında 90 yaşında hayatını kaybetti ve serveti 5,1 milyar dolar olarak açıklandı.





MİLYARDERLERİN ÖLÜM SEBEBİ KORONAVİRÜS





Forbes, milyarderin çoğunun ölüm sebebinin dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) olduğuna dikkat çekti.