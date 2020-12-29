Samanyolu Haber /Gündem / HSK Kararnamesi: 385 Hakim ve savcının yeri değişti /29 Aralık 2020 10:34

HSK Kararnamesi: 385 Hakim ve savcının yeri değişti

324 adli yargı ile 61 idari yargı hâkim ve savcının Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan görev değişiklikleri hakkındaki kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hâkim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

HSK 1'inci Dairesi'nin 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu şu değişiklikler yapılmıştı:

ANKARA VE İSTANBUL'A YENİ BAŞSAVCI

Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.
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