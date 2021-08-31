Samanyolu Haber /Spor / Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'ta /31 Ağustos 2021 16:37

Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'ta

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile 12 yıl sonra yeniden 2+1 yıllığına anlaştı

SHABER3.COM

Kulüpten yapılan açıklamada, Juventus ile bonservisinde önceden anlaşılan 36 yaşındaki Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United forması giyecek Ronaldo ise "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Cuma günü kulüp tarafından yapılan anonsun ardından aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.
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