Cumhur İttifakı'nı kızdıracak anket! Oylar ilk kez dibi vurdu!

Aksoy Araştırma'nın yaptığı ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket, yaşanan yangınlar, sel gibi doğal afetlere karşı hükümetin süreci yönetme biçiminin seçmen tercihlerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.





Anket sonuçlarına göre, yaşanan felaket ve hükümetin yetersiz çalışmaları Cumhur İttifakı'na hızlı şekilde oy kaybettirdi.





Bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,6 iken Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 42,0 oldu.









Cumhur İttifakı, 24 Haziran seçimlerine oranla büyük bir oy kaybetti. “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 13,8’i ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti.









Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 42,0 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,3 oldu.





Ak Parti’nin oy oranı yüzde 30,6 iken Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,0 oldu. Temmuz ayının son haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 28,7 ile CHP oldu.





Araştırmada, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,6, Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,7 oldu.