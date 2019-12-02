Cumhurbaşkanlığı anketi... Bugün seçim olsa Erdoğan'a 5 puan fark atıyor

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre Piar Araştırma’nın kasım ayında yaptığı “Türkiye geneli siyasi gündem” araştırmasının sonuçları yayımlandı.





Araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, “kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat” yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/-%2.7 olarak hesaplandı.





Piar Araştırma’nın “Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’ hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki sorusuna katılanların yüzde 31.9’u AKP, yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde 10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtı verdi.





BABACAN YÜZDE 7.7, DAVUTOĞLU YÜZDE 3.4





Araştırmaya katılanların yüzde 7.7’si bu ay içinde parti kurması beklenen Ali Babacan’a oy vermeyi düşünürken, Ahmet Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 3.4.





Piar’ın araştırmasında geçen yıl yapılan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla anketten çıkan sonuçlar karşılaştırıldı. Oy değişimlerine bakıldığında 24 Haziran’da yüzde 42.6 oy alan AKP’nin bugün genel seçim olması halinde yüzde 31.9’luk oyla 10 puan kaybettiği görülüyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 2.1 oranında oylarını artırdığı araştırma sonuçlarına göre HDP ve İYİ Parti’de ufak oy düşüşleri gözleniyor.





ANKETE GÖRE EKREM İMAMOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÜÇLÜ RAKİBİ





Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biriyse cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları oldu. Ankette katılanların yüzde 44.5’i “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?” şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Tayyip Erdoğan ise yüzde 39.7 ile İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Ankette katılanların yüzde 15.8’i ise kararsızlardan oluştu.





TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ





Piar’ın araştırmasına katılanların yüzde 34.2’si “Size göre Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “ekonomi” yanıtı verirken, onu yüzde 16 ile “işsizlik”, yüzde 11 ile “Suriye politikası” ve yüzde 10.4 ile “eğitim” izledi.





Şirket ankete katılanlara “AK Parti iktidarında sayacağım konularda ne yönde değişim olmuştur?” sorusunu yöneltti. Ekonomi, demokrasi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı şıklarının yer aldığı bu bölümde katılanların yüzde 62.2’si ekonomide, yüzde 56.1’i demokraside, yüzde 63.1’i basın özgürlüğünde ve yüzde 58.7’si yargı bağımsızlığında “gerileme” olduğunu belirtti.





Ankette “Türkiye’de ekonominin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılanların yüzde 60.4’ü “hayır düzelmez” yanıtı verdi.



