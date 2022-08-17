Cumhuriyetçi Partide Trump karşıtı Liz Cheney ön seçimi kaybetti

ABD’nin eski başkan yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan 56 yaşındaki Liz Cheney’nin Wyoming eyaletindeki ön seçimde rakibi Trump’ın desteklediği Harriet Hegeman'dı.







Liz Cheney temsil ettiği Wyoming eyaletinde kendisini destekleyen gruba hitaben yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği konuşmasında ön seçimi kaybetmesini siyasi kariyerinde yeni bir sayfa olarak tanımladı.





Cheney, “2 yıl önce oyların %73’ünü alarak kazandım. Bu gece de kazanabilirdim ama bu Trump’ın seçim yalanlarını desteklememi gerektirirdi. Bu benim seçmeyeceğim bir yol” ifadelerini kullandı.



