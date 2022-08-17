Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyetçi Partide Trump karşıtı Liz Cheney ön seçimi kaybetti /17 Ağustos 2022 13:21

Cumhuriyetçi Partide Trump karşıtı Liz Cheney ön seçimi kaybetti

Cumhuriyetçi Parti içinde bir dizi soruşturmayla karşı karşıya olan eski Başkan Donald Trump’a karşı tepkinin sembol isimlerinden Liz Cheney Wyoming eyaletinde Trump’ın desteklediği aday karşısında ön seçimi kaybetti.

SHABER3.COM

ABD’nin eski başkan yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan 56 yaşındaki Liz Cheney’nin Wyoming eyaletindeki ön seçimde rakibi Trump’ın desteklediği Harriet Hegeman'dı.

Liz Cheney temsil ettiği Wyoming eyaletinde kendisini destekleyen gruba hitaben yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği konuşmasında ön seçimi kaybetmesini siyasi kariyerinde yeni bir sayfa olarak tanımladı.

Cheney, “2 yıl önce oyların %73’ünü alarak kazandım. Bu gece de kazanabilirdim ama bu Trump’ın seçim yalanlarını desteklememi gerektirirdi. Bu benim seçmeyeceğim bir yol” ifadelerini kullandı.

2024'te aday olabilir mi?

6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan komisyonun başkan yardımcısı olan Cumhuriyetçi Liz Cheney, "İşimiz henüz bitmedi. 6 Ocak'tan bu yana Donald Trump'ın Oval Ofis yakınına bir daha yaklaşmamasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim. Bunda ciddiyim" diye konuştu.

Liz Cheney, “Abraham Lincoln de Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde yenilmiş ancak en önemli seçimi kazanmıştı. Hiçbir makam ve koltuk korumaya yemin ettiğimiz ilkelerden daha önemli değildir” ifadelerini kullandı.

George W. Bush döneminin Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı olan siyasetçinin konuşmasındaki bu sözleri 2024'te başkanlık seçimlerinde aday olacağının işareti olarak değerlendirildi.

Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney de kızının kampanya videosunda “Liz’in Trump’ın bir daha asla Oval Ofis’te olmamasını sağlama çabasına liderlik etmesinden daha önemli bir şey yok” ifadeleriyle Trump'a tepki göstermişti.

Donald Trump’a sert eleştirileriyle bilinen Liz Cheney, geçtiğimiz yıl yapılan oylamada Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti merkez karar kurulu liderliğinden ihraç edilmişti.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) de geçtiğimiz günlerde Liz Cheney’yi kınama kararı almıştı.

Ön seçimi kazanan Hageman Trump'ın iddialarını tekrarlamıştı

Ön seçimi kazanan Harriet Hageman ise tıpkı Trump gibi 2020 seçimlerinde usulsüzlük iddialarını tekrarlamış, oysa herhangi bir delile dayanmayan bu iddialar federal ve eyaletlerdeki seçim yetkilileri tarafından reddedilmişti.

Destekçileri de Cheyenne'de açık havada yapılan rodeo festivalinde Hageman'ın zaferini kutlamak için toplandı.

Wyoming'deki seçim sonuçları Cumhuriyetçi Parti'nin sağa kaydığının güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

Trump sonuçtan memnun

Sekiz gün önce Florida'daki evi FBI tarafından aranan ve bir dizi soruşturmayla karşı karşıya olan eski Başkan Donald Trump Cheney'nin ön seçimde aldığı yenilgiden memnun.

Trump Cheney'nin yenilgisini, Cheney'nin başkan yardımcısı olduğu Temsilciler Meclisi komisyonunun 6 Ocak soruşturmasına yönelik bir darbe olarak niteledi.

Sosyal medya platformundan mesaj paylaşan Trump, "Liz Cheney kendisinden utanmalı. Artık nihayet şu anda olduğundan daha mutlu olacağı siyasi derinliklerde kaybolup gidebilir. Teşekkürler WYOMING!" ifadelerini kullandı.

Cheney kampanya yerine 6 Ocak komisyonunun çalışmalarına ağırlık verdi

Liz Cheney, 6 Ocak Kongre saldırısından bu yana elindeki her kaynağı Trump’ın siyasi kariyerini sonlandırmaya ayırmış durumda.

Temsilciler Meclisi bünyesinde Demokratlar’ın liderliğinde kurulan ve Kongre saldırısını soruşturan komisyonun Cumhuriyetçi başkanı yardımcısı olan Liz Cheney, bu rolüyle komisyona partiler üstü bir güvenilirlik kazandırdı.

Cheney zamanının çoğunu da Wyoming eyaletindeki seçim kampanyası yerine 6 Ocak komisyonunun çalışmalarına ayırdı.

Alaska’da ön seçim yarışı

Alaska eyaletinde ise Trump’ı zaman zaman eleştiren Kongre üyesi Lisa Murkowski’nin ön seçimi kazanarak koltuğunu koruma ihtimali bulunuyor.

Murkowski Trump için yapılan ikinci azil oylamasında eski başkan aleyhinde oy kullanmıştı. Murkowski bu yıl yeniden senatör seçilmek için yarışa giren azil yanlısı tek Cumhuriyetçi senatör.

Murkowski’nin karşısında Trump’ın desteklediği en güçlü isim olan Kelly Tshibaka dahil olmak üzere 18 rakibi var.

Trump'ın parti içindeki etkisi açısından bir sınav

Wyoming ve Alaska eyaletlerindeki ön seçimler, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump ve Trump’ın siyaseti açısından bir sınav olarak görülüyordu.

Şimdiye kadar eski Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin kendi imajı çerçevesinde şekillenmesine yönelik mücadelede baskın olduğu görülüyor.

Trump Arizona’dan Georgia’ya ve Pennsylvania’ya kadar önemli seçim yarışlarında kendisine yakın adayların yer almasını sağladı.

Bu haftaki ön seçimler FBI’ın Trump’ın Florida’daki evinde yaptığı aramadan sekiz gün sonra gerçekleşti. FBI yapılan aramada gizli belgelere el koymuş ve bu belgelerin bazılarının “çok gizli” ibareli olduğu belirtilmişti.

Cumhuriyetçi Parti başlangıçta eski başkana destek vermiş olsa da daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça ve FBI’ya yönelik tehditlerin artmasıyla birlikte farklı tepkiler gelmeye başladı.

6 Ocak Kongre saldırısının ardından yapılan azil oylamasında yedi Cumhuriyetçi senatör ve 10 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Trump aleyhinde oy kullanmıştı.

10 Temsilciler Meclisi üyesinden ikisi bu yıl içinde Cumhuriyetçi Parti’de yapılan ön seçimleri kazandı. Diğerleriyse ya seçimi kaybetti ya da seçim yarışına girmedi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhuriyetçi Partide Trump karşıtı Liz Cheney ön seçimi... Sonraki Haber >>

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

A Haber fena yakalandı!

A Haber fena yakalandı!

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Tarım Kredi marketlerinden indirim manzaraları

Minibüs su kanalına düştü

Minibüs su kanalına düştü

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Kulis: Bahçeli yine 'sürpriz' bir erken seçim çağrısı mı yapacak?

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Hocaefendi, vefat eden dostlarını yadetti

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...

Ağrı sokaklarında silahlarla dolaşan Savcı Sayan öyle bir söz etti ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:54