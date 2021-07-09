Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da işgücü sıkıntısı: Yabancı çalışan için başvuru listesi açıkladılar /09 Temmuz 2021 09:44

Danimarka'da işgücü sıkıntısı: Yabancı çalışan için başvuru listesi açıkladılar

Danimarka, ülkedeki çalışan açığını kapatmak için yeni işçi alımı listesini açıkladı.

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Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı (SIRI) tarafından talep edilen meslekler arasında, yüksek öğrenim görmüş kişiler için 41, vasıflı işçiler için 47 iş unvanı yer alıyor.

Euronews'ten Bahtiyar Küçük'ün haberine göre doktor, öğretmen, mühendis, tesisatçı, kasap, duvar ustası, fırıncı, kuaför, aranan iş kollarından bazıları.

Danimarka'da işgücü sıkıntısı yaşanan meslekleri ifade eden 'Pozitif Liste'de yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor.

Başvuranlar, Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi almaları halinde, çalışma ve oturma izni hakkı kazanıyor.

Yüksek eğitimli işçiler için listede yer alan meslekler:

Yönetim: Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür

Bilim ve mühendislik: Biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi

Sağlık hizmetleri: Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti

Eğitim: Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı

Ekonomi: Denetçi, muhasebe kontrolörü

Bilgi Teknolojileri: BT mimarı, BT mühendisi, BT proje lideri, programcı ve sistem geliştiricisi

Hukuk, sosyal bilim, kültür: Hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog

Kalifiye işçiler için listede yer alan meslekler:

Bilim ve mühendislik: Bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü

Sağlık: Çevre teknisyeni

İşletme ve yönetim: Hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı

Hukuk, sosyal bilim, kültür: Kilise memuru, çiçek dekoratörü

Ekonomi: Muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru

Kişisel hizmetler ve bakım: Kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı

Tarım: Peyzaj bahçıvanı, bahçıvan

İnşaat: Duvar ustası, marangoz, tesisatçı

Makineler: Kaporta metal işçisi, demirci, sac metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik

Elektrik: Elektrikçi, elektrik müteahhidi, tamirci

Yemek servisi: Kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef

10 yıl içinde 14 bin eğitimci sıkıntısı olacak

Danimarka'nın en çok talep gören mesleklerinden bazılarına ilgi azaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, 2021'de pedagojik ve ilkokul eğitimci programlarına başvurular sırasıyla yüzde 5 ve 3 düştü.

Danimarka, şimdiden önümüzdeki 10 yıl içinde 14 bin eğitimci sıkıntısı olacağını tahmin ediyor.

Ülkede halihazırda işçi sıkıntısı yaşayan bir diğer meslek, 2021'de yükseköğretim başvurularında yüzde 8'lik bir düşüş görülen hemşirelik.

Danimarka, 2030 yılına kadar 22 bin BT mezunu sıkıntısı bekliyor. Bu alanda da başvurular yüzde 6 düştü.

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