Davutoğlu: Erdoğan bu seçimde güvenoyu alamamıştır

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.



“ERDOĞAN, REFERANDUM NİTELİĞİNDEKİ BU SEÇİMDE GÜVENOYU ALAMAMIŞTIR”



Davutoğlu açıklamasında şöyle konuştu:



* “Değerli vatandaşlarım, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı biraz önce Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur; kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan, bir referandum niteliğindeki bu seçimde güvenoyu alamamıştır.



“TOPLUMUN YARISINDAN FAZLASI DEĞİŞİM TALEBİNİ SANDIKLARA YANSITMIŞTIR”



* Bakmayın siz dün gece erken zafer havası oluşturma çabasına. Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir fakla da olsa halkımız, statükoya hayır demiş, değişim talebini sandıklara yansıtmıştır.



“SEÇİMLER HER ZAMAN TOPLUMA İKİNCİ BİR ŞANS VERMEZ”



* Her bir vatandaşımızın kullandığı oy bizim için kutsaldır, başımızın üstünde yeri vardır. Bize düşen, verdiği mesajı almaktır. Bunu yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ancak, dün oy kullanan seçmenimize de seslenmek istiyorum. Seçimler her zaman topluma ikinci bir şans vermez. Şu ana kadar eleştirdiğimiz sistemin belki de tek yararlı tarafı, hepimize yaptığımız tercih konusunda ikinci kez düşünme şansı vermesidir.



“13 GÜN SONRA ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE KARAR VERECEKSİNİZ”



* 13 gün sonra, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidip, ülkemizin geleceğine karar vereceksiniz. Başta Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek verenler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Son 5 yıl içinde yaşadıklarınızı daha da katmerlenmiş bir şekilde yaşamaya hazır mısınız? Daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk ve nefes bile aldırmayan bir yasaklar düzeni.



“EVET, DENİZ BİTTİ, AMA 15 GÜN SONRA YENİ BİR UFUK İMKÂNI VAR”



* Ne olacağını geçmişten hep beraber yaşadıklarımızdan biliyoruz. Her gün bağıran, azarlayan, hakaret eden bir siyaset dili, tırmandırılan kutuplaşma ve toplumsal gerilim, denizin tükendiği bir ekonomik düzen. Evet, deniz bitti, ama 15 gün sonra yeni bir ufuk imkânı var. Size bu çağrıyı bir oy ve makam kaygısıyla yapmıyorum. Ümidi kırılan gençler, kadınlar adına yapıyorum. Eve gittiğinizde çocuklarınıza ya da torunlarınızın gözlerine bakın ve bir kez daha düşünün.”



“MESAJINIZI ALDIK”



* Bize düşen ise sizden gelen mesajları almak. Evet, sizin mesajınızı aldık. Eşitsiz bir siyasi kampanya döneminde, bazı konulardaki tutumumuzun size yeterince anlatamadığımızı fark ettik.



“KAZANIMLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”



* Düşünce, din ve inanç özgürlüğüyle ilgili kazanımların örselenmesine izin vermeyecek, bu kazanımları daha da güçlendireceğiz. İslam'ın adalet, kul hakkı, insan onuru, eşitlik, insana saygı nezaket gibi evrensel değerleri çiğneyen bu iktidarın, dini değerlerimizi istismara devam edecek olmasının, gençlerimizi daha fazla dinden uzaklaştıracağını düşünerek kararınızı gözden geçirin.



“HER TÜRLÜ TEMİNATI VERMEYE HAZIRIZ”



* Başta savunma sanayi olmak üzere devletimizin güç ve kapasitesi asla zaafa uğramayacaktır. Bu ve benzer kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye, her türlü adımı atmaya hazırız. Önümüzdeki 13 gün içinde sizlere daha da yakından erişmeye, tutumumuzu daha da yakından sizlere iletmeye çalışacağız.



“DEĞİŞİM, EMEK VE BEDEL ÖDEMEYE HAZIR TEMİZ VİCDANLARLA GERÇEKLEŞİR”



* Öte yandan büyük bir coşkuyla sandıklara giden ve gece boyu oylarımıza sahip çıkan Millet İttifakı seçmenine sesleniyorum; dün belki toplumsal talep olan değişim rüzgarının yön değiştirdiğini düşünerek üzüntü duydunuz, ama unutmayın, değişim kendi başına değil, onun için emek ve bedel ödemeye hazır temiz vicdanlarla gerçekleşir.



* Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur.



“BİZ BİTTİ DEMEDEN BU SÜREÇ BİTMEYECEK”



* Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur, çalışmaktır. Hani mili maçlarda dediğimiz gibi, biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek.”