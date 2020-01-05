Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu sert çıktı /05 Ocak 2020 23:05

Davutoğlu sert çıktı

Polis, İstanbul Üniversitesi rektörlüğünün indirimli yemek haklarını iptal ettiği öğrencilere copla saldırmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoglu hükümetin öğrencilerin haklı taleplerine kulak tıkamasına tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) kahvaltıları iptal edilmesini ve indirimli yemek öğününü haklarının bire indirilmesini protesto eden öğrencilere destek verdi. 

Davutoğlu İÜ Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin maddi sıkıntılar yüzünden intihar etmesinden büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

"SİBEL ÜNLİ FERYADINI DUYURAMADI"

Hükümetin öğrencilerin taleplerine duyarsız kalmasını eleştiren Davutoğlu, “‘İletişim Çağı olduğunu iddia ettiğimiz bir dönemde gencecik bir kızımız kimseye sesini, hislerini, acılarını duyuramadığı için intihar etti.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu şahsi Twitter hesebında indirimli yemek haklarını geri almak için eylem yapan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. 

"ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ İNSANLIK ONURUNA YAKIŞMAYAN BİR ŞİDDETLE CEVAP BULDU"

"Günlerdir iktidardan, çok insani bir konuda, 'yemek' meselesinde; biraz anlayış, dikkate alınma, önemsenme talepleri, insanlık onuruna yakışmayan bir şiddetle cevap buldu." diyen Davutoğlu, "Bu çerçevede her şeyden önce İstanbul Üniversitesi’nin büyük tartışmalara sebep olan yemek düzenlemesi derhal durdurulmalı ve önceki haline geri döndürülmelidir." dedi. 

Davutoğlu, "Yapılacak hiçbir şey elbette Sibel’i geri getirmeyecek. Fakat hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı bu zorlayıcı politikaların tekrarlanmaması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.
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