Davutoğlu'nun partisi için ne dedi?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 13 Eylül'de istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi" ismini verdiği yeni partinin kuruluş dilekçesini 12 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı'na vermişti.





Daha önce Davutoğlu'nu "Dolandırıcı" diye itham eden AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ana kadar ne Davutoğlu'ndan ne de Gelecek Partisi'nden bahsetti.





AKP hükümetine yakın çizgide yayın yapan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü makalesinde Erdoğan'ın Gelecek Partisi'ne dair ilk değerlendirmesini aktardı.

ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: CHP AĞZIYLA KONUŞUYORLAR





Selvi'nin Hürriyet'teki "Erdoğan kime 'CHP ağzıyla konuşuyorlar' dedi?" başlıklı makelesinde ilgili bölüm şu şekilde: "Görünen o ki Davutoğlu, Erdoğan'la polemiğe girmekten kaçınmayacak. AKP'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürecek. Ali Babacan'ın ise polemiğe girmemeyi tercih edeceği söyleniyor.







Yeni parti kuranların ve kuracak olanların, muhalefet dilini bu kadar hızlı benimsemeleri hakkında Erdoğan'ın 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ağzıyla konuşuyorlar' dediği söyleniyor."