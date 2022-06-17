Samanyolu Haber /Politika / DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi komisyona gönderildi /17 Haziran 2022 00:19

DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi komisyona gönderildi

Kadıköy'deki eylem sırasında polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Milletvekili Saliha Aydeniz ile ilgili hazırlanan fezlekenin Adalet Karma Komisyonu'na gönderildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama”, “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlamasıyla hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na ardından akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi. Fezleke "dokunulmazlığının kaldırılması” istemiyle daha sonra Meclis’e gönderilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi komisyona gönderildi Sonraki Haber >>

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı

Muhalefete yüzde 60-65’e giden yolu anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:57:23