DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi komisyona gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama”, “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlamasıyla hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.Fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na ardından akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi. Fezleke "dokunulmazlığının kaldırılması” istemiyle daha sonra Meclis’e gönderilecek.