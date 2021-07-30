Samanyolu Haber /Spor / Deplasman golünden sonra UEFA'dan bir ezber bozan karara daha /30 Temmuz 2021 23:20

Deplasman golünden sonra UEFA'dan bir ezber bozan karara daha

Futbol turnuvalarında yıllardır uygulanan deplasmanda atılan golün getirdiği avantajın kaldırılmasının ardından UEFA'dan yeni bir karar daha geldi. Bu karara göre artık aynı ülke takımları birbirlerirle eşleşebilecek.

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UEFA, Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi öncesinde yaptığı duyuruda, eşleşme kurallarında değişikliğe gidildiğini ve aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin önündeki engelin kaldırıldığını açıkladı.

UEFA, resmi İnternet sitesinden yayımladığı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi duyurusunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Buna göre, daha önce çeyrek finale kadar birbiriyle eşleşemeyen aynı ülkenin takımları, Avrupa Ligi'nde play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi durumunda play-off'a yükselecek. Fenerbahçe de Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Yapılan son değişikliğin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turunda birbiriyle eşleşebilecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 2 Ağustos Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
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