Galatasaray'da krizi. Gençlerbirliği müsabakasının akabinde yaptığı transfer çıkışıyla çok konuşulan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün kupada oynanan Yeni Malatyaspor maçının akabinde “Derin bir yalnızlık hissettim.” dedi.





Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraslan’ın bir gün önceki İrfan Can Kahveci transferine dair açıklamalarına gönderme yapan Terim’in sözlerinden sonra bir boykot başladı.





Binlerce taraftar Ultraslan sosyal medya hesaplarını takipten çıkarken, boykota futbolcular da katıldı.





ZATEN MAYISTA KONTRATIM BİTİYOR





Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltılarla kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının akabinde konuşan Terim, "Fatih Terim maç sonu 'Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu." ifadelerini kullandı.





FUTBOLCULAR DA ULTRASLAN'I BOYKOT ETTİ





Taraftarlar Ultraslan hesaplarını boykot ederek takipten çıkmaya başladı. Terim'in Ultraslan'ı hedef alan açıklamasının ardından futbolcular da taraftar grubunun sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı.





Başta Kaptan Arda Turan olmak üzere; Belhanda, Diagne, Emre Kılınç, Taylan, Muslera, Oğulcan ve Falcao da Ultraslan'ı takibi bıraktı.





12 Ocak Salı günü oynanan Yeni Malatyaspor maçının öncesinde devre arasında ve maç sonunda Galatasaray resmi hesabı tarafından yapılan hiçbir fotoğraf paylaşımında Fatih Terim'e yer verilmemesi ise dikkati çeken başka bir ayrıntı oldu.





