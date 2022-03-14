Dikkat, Instagram hesabınızı bu yöntemle çalıyorlar!..

Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak linkten giriş yaparsanız, bilgileriniz hesabınızı çalmak isteyen kişilerin eline geçiyor.

Şirket kullanıcıyı bir ihlalle ilgili uyarmak isterse, bunu uygulama üzerinden bildirim ya da mail yoluyla yapıyor.





Instagram giriş sayfası gibi logo ve renkleri tasarlanan bu sayfaya Instagram kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girdiğiniz anda bu bilgiler dolandırıcının eline geçiyor.

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, dolandırıcıların da en çok ilgilendiği mecralardan bir tanesi.Kötü niyetli kişiler, kullanıcı hesaplarını çalmak için sürekli yeni yöntemler deniyor.Son dönemlerde ise, sahte telif hakkı bildirimini içeren mesajlar sıkça gönderilmeye başlandı.KULLANICILARA SAHTE TELİF MESAJIDolancırıcıların mesajları, Instagram'ın müşteri hizmetleri hesaplarından gelmiş gibi kurbanlara gönderiliyor ve mesajdaki linke 24 saat içerisinde giriş yapılması isteniyor.INSTRAGRAM'IN BÖYLE BİR YÖNTEMİ YOKInstagram, ister telif hakkı ihlali ister diğer sorunlar olsun, kullanıcıları hiçbir şekilde özel mesaj (DM) yoluyla uyarmıyor.Kullanıcılara İngilizce veya Türkçe ulaşan sahte telif ihlali mesajlarında şu ifadeler kullanılıyor:Hesabı ele geçiren dolandırıcılar, arkadaş listesindekilerden yüksek kazanç vaadi ile para toplayıp ortadan kayboluyor.Ayrıca bu yolla kişilerin internet kimliklerini ve şifrelerini ele geçiren dolandırıcılar, bunları banka hesaplarını ele geçirmek, şantaj ve daha birçok yasa dışı amaç için kullanabiliyor.