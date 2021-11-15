Dış politikada yine U dönüşü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.









Independent Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, BAE'nin fiili lideri Muhammed bin Zayed'in Ankara'ya yapacağı ziyaret kesinleşti. Kritik zirvenin tarihinin ise 24 Kasım olması bekleniyor.





BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretinde en önemli başlığın BAE’nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacağı belirtiliyor. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah - Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.





Bin Zayed’in çantasında özellikle bu yeni koridorla birlikte Türkiye’de yapılacak olan yatırımlar masaya yatırılacak.





İSRAİL'LE GELİŞEN İLİŞKİLER, SURİYE'YE ZİYARET





Türkiye ile olan ilişkileri restorasyon sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde İsrail'le geliştirdiği ilişkilerle ön plana çıkıyor. Abu Dabi yönetimi geçtiğimiz yıl uzun bir süre sonra İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmuş ve bu süreçte birçok konuda Tel Aviv ile birlikte hareket etmişti.





Ekim ayında İsrail, BAE ve ABD dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelmiş, toplantıyla ilgili "Orta Doğu’da barışın teşviki konusunda neler yapabileceklerimize bakacağız" açıklaması yapılmıştı.





Bu görüşmenin ardından ise geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmişti. 2011 yılından bu yana BAE'den Şam'a yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyan bu gelişme, Abu Dabi yönetiminin bölgedeki ülkelerle normalleşme politikasının devamı olarak yorumlanmıştı.





ERDOĞAN'IN DANIŞMANI: PARLAK BİR GELECEK BEKLİYORUZ



