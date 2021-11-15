Dış politikada yine U dönüşü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Independent Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, BAE'nin fiili lideri Muhammed bin Zayed'in Ankara'ya yapacağı ziyaret kesinleşti. Kritik zirvenin tarihinin ise 24 Kasım olması bekleniyor.
BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretinde en önemli başlığın BAE’nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacağı belirtiliyor. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah - Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.
Bin Zayed’in çantasında özellikle bu yeni koridorla birlikte Türkiye’de yapılacak olan yatırımlar masaya yatırılacak.
İSRAİL'LE GELİŞEN İLİŞKİLER, SURİYE'YE ZİYARET
Türkiye ile olan ilişkileri restorasyon sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde İsrail'le geliştirdiği ilişkilerle ön plana çıkıyor. Abu Dabi yönetimi geçtiğimiz yıl uzun bir süre sonra İsrail'le diplomatik ilişkiler kurmuş ve bu süreçte birçok konuda Tel Aviv ile birlikte hareket etmişti.
Ekim ayında İsrail, BAE ve ABD dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelmiş, toplantıyla ilgili "Orta Doğu’da barışın teşviki konusunda neler yapabileceklerimize bakacağız" açıklaması yapılmıştı.
Bu görüşmenin ardından ise geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmişti. 2011 yılından bu yana BAE'den Şam'a yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyan bu gelişme, Abu Dabi yönetiminin bölgedeki ülkelerle normalleşme politikasının devamı olarak yorumlanmıştı.
ERDOĞAN'IN DANIŞMANI: PARLAK BİR GELECEK BEKLİYORUZ
Ankara-Abu Dabi hattında ilişkilerin yeniden kurulması gündemdeki yerini korurken, Erdoğan'ın danışmanı İlknur Çevik'ten de çarpıcı bir açıklama geldi.
BAE Politika Merkezi'nin düzenlediği 8. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katılan Çevik, "Türkiye'yle BAE arasındaki ilişki arkadaşlığa ve çok eskiye dayanıyor. BAE ile ilişkilerde parlak bir gelecek bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, BAE devletiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Türkiye'de hakkında erişim engeli bulunan Al-ain News'a yaptığı açıklamada ise "Türkiye'yle BAE arasındaki ilişki uzunca bir süredir çok iyi değil. Fakat şimdi iki taraf da bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği konusunda anlaştı. Bu ilişkiler düzeltilmeli. Bunun için çalışıyoruz. Ve bence geçmiş geçmişte kalmalı. Artık geleceğe bakmalıyız. Böyle bir kavuşmanın olabileceğini umuyorum ama öncelikle altyapıyı inşa etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Çevik'in bu sözleri, Türkiye'nin Arap Baharı'nın ardından inşa ettiği Orta Doğu politikasının bir kez daha değişmesi anlamına geliyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye-BAE ilişkilerinde uzun bir süredir soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Katar'a uygulanan diplomatik abluka politikası, 15 Temmuz darbe girişimi, iki ülkenin Libya'da farklı taraflarda saf tutması ve son olarak Sedat Peker'in iktidarı hedef alan yayınlarını BAE'den yapması iki ülke arasındaki ipleri geren faktörler olmuştu.
Arap Baharı'nın ardından bozulan Türkiye-BAE ilişkileri, Suriye, Yemen ve Libya savaşlarında da iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.
İki ülke arasında zaman zaman 'düşmanlık' olarak tanımlanmaya kadar giden ilişkiler, 2021 yılının başından itibaren yumuşama dönemine girmişti. İstihbarat servisleri arasında yürütülen görüşmeler, Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmesiyle seviye atlamış, 31 Ağustos'ta ise Erdoğan ile Muhammed bin Zayed telefonda görüşmüştü.