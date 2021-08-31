Diyanet, israfta Saray'la yarışıyor

2021 yılı için ayrılan 12,9 milyar TL ödenek ile yedi bakanlığın bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Görev giderleri” adı altında yılın ilk yarısında 4,5 milyon TL harcadı. Diyanet’in 2021’in ilk altı ayındaki görev giderleri, 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 543 arttı. Başkanlığın yolluklar için altı ayda harcadığı para ise kayıtlara, 25 milyon TL olarak geçti.



Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı yüksek harcamalarla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Görev giderleri” kaleminden yaptığı toplam harcama belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında başlangıç ödeneğinin yüzde 38’ini harcayan idare, 4,5 milyon TL’lik harcamasını, “Görev giderleri” kalemine yazdı. 2021 yılında Diyanet’e, görev giderleri için 976 bin TL başlangıç ödeneği verildi. Başkanlık, 2021’in henüz ilk yarısında başlangıç ödeneğinin altı kat üzerinde harcama yaptı.



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı ayında 708 bin 915 TL harcayan idare, 2021’in aynı döneminde toplam 4 milyon 558 bin 548 TL harcama gerçekleştirdi. İdarenin 2021’in ilk yarısındaki görev giderleri, 2020 yılının ilk yarısına oranla yüzde 543 fazla gerçekleşti. Diyanet’in mali raporlarına göre, altı ayda, “Yolluklar” için harcanan toplam para ise 25,2 milyon TL oldu. İdarenin, “Yolluklar” kaleminden yaptığı 25,2 milyon TL’lik harcamasının 23 milyon TL’si yurtiçi yolluklarını, 2 milyon TL’si ise yurtdışı yolluklarını kapsadı.



BÜTÇESİ 12,9 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında 11,5 milyar TL olan bütçesi, 2021 yılında 12,9 milyar TL’ye yükseldi. Kurumun 2022 yılında alması planlanan bütçe 13,9 milyar TL, 2023 yılında alması planlanan bütçe ise 14,8 milyar TL olarak öngörüldü. Diyanet, 2021 bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür ve Turizm, Sanayi, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarını geride bıraktı. Bütçesinin büyük bölümünü personeli için harcayan kurum, “Bütçenin çok küçük bir bölümü hizmetlere ayrılabiliyor” diyerek bütçe azlığından yakındı ve bütçesinin artırılmasını talep etti.