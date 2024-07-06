Diyanet Vakfı'na ait şirketlerin sermayesinde çarpıcı değişim

• Temmuz 2024: 99 milyon TL





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay’ın denetim kapsamı dışında olan Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı iki şirketin sermayesinde çarpıcı artış kaydedildi. Diyanet’in “kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı iştiraklerinden Eğitim Yatırım Anonim Şirketi ile Vakıf Fuarcılık Reklamcılık Limited Şirketi’nin sermayelerinde 100 kata varan artışlar yaşandığı tespit edildi. Yurttaşa, “Aza tamah” öğütleri veren Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı vakfın şirketlerinin sermaye yapısındaki değişim, vakfın fahiş gelirlerine de ayna tuttu.TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi, 3 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nca kurulan şirketin kuruluş sermayesi, 1 milyon TL oldu. Şirket, 23 Kasım 2022 tarihinde Diyanet Vakfı’nın bir diğer iştiraki olan Komaş Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşti. Birleşmenin ardından toplam sermaye, Kasım 2022 itibarıyla 51 milyon TL’ye yükseldi.TDV Eğitim Yatırım A.Ş’nin sermayesinde 24 Nisan 2023 tarihinde bir kez daha artırıma gidildi. Kasım 2022’de 51 milyon TL olan şirket sermayesi, tek seferde 48 milyon TL’lik artırım ile 99 milyon TL’ye fırladı. Eğitim Yatırım Anonim Şirketi’nin sermayesi Haziran 2021-Temmuz 2024 döneminde yüzde 9 bin 800 arttı. Şirket sermayesinde dönemlere göre yaşanan değişim ise şöyle sıralandı:• Haziran 2021: 1 milyon TL• Kasım 2022: 51 milyon TL• Nisan 2023: 99 milyon TLDiyanet Vakfı’nın bir diğer iştiraki Vakıf Fuarcılık Reklamcılık Limited Şirketi’nin sermayesinde de benzer bir artış yaşandı. 23 Ağustos 2005 tarihinde 250 bin TL olan şirketin sermayesinde Temmuz 2024 itibarıyla yaşanan artış yüzde 294 olarak hesaplandı. Şirketin sermayesinde yaşanan değişim, dönemlere göre kayıtlara şöyle geçti:• Ağustos 2005: 250 bin TL• Temmuz 2017: 500 bin TL• Ocak 2017: 985 bin 500 TL• Temmuz 2024: 985 bin 500 TL