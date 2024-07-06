Samanyolu Haber /Ekonomi / Yasa teklifi hazırlandı: Çift maaş yasaklanıyor /06 Temmuz 2024 10:14

Yasa teklifi hazırlandı: Çift maaş yasaklanıyor

AKP, yeni yasa teklifi hazırladı. Teklifin içinde kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ve çifte maaş alımına sınırlamalar da bulunuyor.

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Kamuda tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması denetlenecek ve uyumsuzluk gösterenlere disiplin cezası verilecek. AKP tarafından hazırlanan yasa teklifi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılmasını ve çifte maaş alımına sınırlamalar getirilmesini öngörüyor. Ayrıca, vergi düzenlemelerini içeren bir paketin gelecek hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yasa teklifi kapsamında, kamuda harcama ve uygulamaların tasarruf tedbirlerine uygunluğu, ilgili idareler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenip denetlenecek. Uygunsuzluk tespit edilen durumlarda, ilgililere disiplin hükümleri uygulanacak. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in aktardığına göre, özellikle kamu kurumlarında görev yapanların tek bir görev için ücret alması sağlanacak ve çifte ödemeler sınırlandırılacak. Bu tedbirlerle devletin mali disiplini sağlanarak ekonomik istikrarın korunması amaçlanıyor.

ÖZELLEŞTİRME VE TAŞITLAR

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tanımlanan taşıt ve iş makinelerinin hızlı ve etkin bir şekilde özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi. Bu yetki, daha hızlı bir ekonomik dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı için devreye sokulacak.

ÇİFT MAAŞ SINIRLAMASI

Çifte maaş alan kamu görevlileri için net ödeme sınırları getirilirken, bu sınırların üzerindeki ödemelerin yasaklanması planlanıyor. Ayrıca, vergi paketi ile ilgili düzenlemeler de önümüzdeki hafta TBMM gündemine taşınacak, bu paketle vergi sisteminde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.
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